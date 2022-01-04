吳姍儒獻上首份漫畫風喜帖　吳宗憲感動：又要哭了

綜藝天王吳宗憲去年才含淚嫁出二女兒吳則含，長女吳姍儒（Sandy）這月底也要風光步上紅毯，他今（4）日開心曬出和Sandy合照，手裡拿著剛出爐的喜帖，感動地說：「哭了吧！沒錯！手裡拿著的就是結婚喜帖。1月29號，嗯！爸爸又要再哭一次了！加油，往永遠邁進」，深厚父女情讓粉絲相當感動。





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▲吳姍儒給吳宗憲的喜帖，手繪加上愛心。（圖／翻攝吳姍儒IG）

▲吳姍儒的喜帖宛如少女漫畫般的封面，包含未婚夫的創意，風格獨特。（圖／翻攝吳姍儒IG）

吳姍儒去年宣布將閃婚，讓吳宗憲很捨不得，她今日把喜帖送給憲哥，上面還寫著「親愛的爸爸」，並親手加上兩顆愛心，笑說自己個性很低調，卻有個超高調的阿爸，喜帖熱騰騰地印出來，第一個給他，然後就被發上IG了，「他就是這樣像小朋友一樣，直接而幼稚，三八而高敏。好吧，既然他都已經發了，那我也就記錄一下這一刻」。





曝光的喜帖風格獨特，封面如少女漫畫般，有王子牽著公主的夢幻感，還畫滿笑臉與音符，Sandy形容，這次不是父親節或生日卡片，發喜帖給爸爸感覺很特別，「微尷尬、頗害羞、偏緊張、很開心，好像是將籌備好久的成果發表會邀請卡，發給系上最資深的教授那樣啦，you know」。





▲吳宗憲的大女兒吳姍儒（左圖左）和二女兒吳則含（右圖左），和父親關係緊密。（圖／吳宗憲臉書）

她也不忘曬恩愛，稱呼未婚夫是神隊友，為喜帖提供很多創意，「我的喜帖超級無敵可愛，一點都不像喜帖，多謝美感爆棚的王先生，特意規劃了很多設計巧思」，未來會慢慢跟粉絲分享，更開玩笑說問粉絲「你們最期待看到什麼呢？喜餅？婚紗？禮品？佈置？花藝？攝影？不准給我回答新郎喔，新郎是偶的！」語氣相當俏皮。



