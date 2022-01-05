COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《茶金》特展確定延展　連俞涵爆料剪報本藏彩蛋

▲連俞涵飾演的薏心在剪貼簿貼著第一篇與KK相關的剪報，思索著寫下想對KK說的話。（圖／公視提供）
▲連俞涵飾演的薏心在剪貼簿貼著第一篇與KK相關的剪報，思索著寫下想對KK說的話。（圖／公視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-05 01:00:00

隨著公共電視與客家委員會合製時代生活劇《茶金》熱播，於花蓮文化創意產業園區24棟舉辦的《茶金 戲劇經典場景特展》湧入大量人潮，往4萬人次邁進，已成為花蓮新興觀光景點，許多粉絲大呼還沒有親臨去感受最美台劇的場景、道具與服飾。公共電視12月29日正式宣布，確定至少展延至2022年2月27日週日，飾演「小吉」張薏心的女主角連俞涵聽到這個好消息，熱情號召粉絲前進花蓮，她還特別分享，特展中藏著兩個彩蛋，一個是第六集中小吉想對KK（温昇豪 飾）說的話，現在播畢後終於可以公開，歡迎粉絲用心發覺；另一個則是撫慰「心貴派」擁護者，唯一一則有范文貴與張薏心正式合照的剪報。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲薏心在剪貼簿貼著第一篇與KK相關的剪報。（圖／公視提供）
▲薏心在剪貼簿貼著第一篇與KK相關的剪報。（圖／公視提供）
▲薏心的剪貼簿唯一一張與文貴合影。（圖／公視提供）
▲薏心的剪貼簿唯一一張與文貴合影。（圖／公視提供）
連俞涵透露，在劇中，小吉第一次剪下有KK的新聞剪報，是KK出席日光化肥廠試車典禮的報導，導演林君陽臨時加戲說：「只是拍一個寫字的感覺，不會拍到寫字的內容，安啦！」於是，連俞涵當下就寫下想對KK說的話，直到親赴特展時看到這段話被展示出來，讓她又驚又喜！她說：「還好我當時在角色狀態裡，直覺地寫下想跟KK說的話，沒有亂寫，只是，我隨性用醜醜的兒童字體，讓大家見笑了！好害羞，哈哈！」她還透露：「温昇豪寫的字最美，美術組常常請他寫道具中所需要的字。」

由文化部指導，客家委員會、花蓮縣政府、花蓮縣文化局、公共電視主辦的《茶金 戲劇經典場景特展》，各項活動場場爆滿，先前主角郭子乾、許安植出席見面會，粉絲熱情出席，大家都說藉著這齣戲，看到不一樣的郭哥，沉穩、霸氣、溫暖，完美詮釋茶虎，還有粉絲到停車場堵郭子乾，只為爭相和他拍張合照，郭子乾熱情回應。許多粉絲看到飾演山妹的許安植本人，驚呼：「與山妹根本就是判若兩人！」更誇讚許安植本人超美、皮膚白皙、氣質恬靜優雅，也都認為如此都會形象的女孩，能把山妹這樣的角色詮釋到位，可見得她做足功課，煞費苦心。

▲郭子情熱情帶領粉絲導覽場景。（圖／郭子乾臉書）
▲郭子情熱情帶領粉絲導覽場景。（圖／郭子乾臉書）
▲許安植熱情帶領粉絲導覽審茶室。（圖／公視提供）
▲許安植熱情帶領粉絲導覽審茶室。（圖／公視提供）
在美學講座，造型指導姚君十分感動，被粉絲問到「薏心遊說美軍訂購日光茶，所穿的那套黃點點洋裝，上方的點點都是立體刺繡」，姚君說，她非常開心有粉絲能發現這樣細緻的細節，看出她精心設計的小巧思，她分享，自己非常喜歡立體刺繡，也以此精緻的設計，突顯這套洋裝的質感，展現千金的身段。

美術指導賴勇坤、美術設計尤稚儀則分享整齣戲美術風格、設計及道具陳設等。色調以「茶」為主，應用茶所展現不同色階的綠色及褐色系，輔以金色來呈現光澤，小至餐具滾邊、絨布沙發、各式茶款中微透的光澤，大至木頭家具溫潤質感、光線透過玻璃折射的光芒等，以營造1950年代懷舊與上流社會的富裕生活。在美術道具部分，分為特寫鏡頭、中景鏡頭、遠景鏡頭拍攝用，依不同工序來處理，精緻程度也不同，像現場展出的舊台幣、報紙，就可以看到特寫級的報紙，講究字體、新聞內容、紙質。

▲郭子乾與粉絲合影。（圖／公視提供）
▲郭子乾與粉絲合影。（圖／公視提供）
《茶金 戲劇經典場景特展》現在更成了花蓮最新打卡景點，不僅媒體汽車版前來取景，更有許多粉絲穿著1950年代古著、復古服裝在場景中拍照打卡，狂洗IG，饒富趣味。特展後續亦會推出相關講座活動，請民眾上特展官網（https://www.goldleaf-exhibition.com）或《茶金》官方粉絲團（https://www.facebook.com/GoldLeaf.series）查詢。（編輯：楊穎軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀