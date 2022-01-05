《茶金》特展確定延展　連俞涵爆料剪報本藏彩蛋

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由文化部指導，客家委員會、花蓮縣政府、花蓮縣文化局、公共電視主辦的《茶金 戲劇經典場景特展》，各項活動場場爆滿，先前主角郭子乾、許安植出席見面會，粉絲熱情出席，大家都說藉著這齣戲，看到不一樣的郭哥，沉穩、霸氣、溫暖，完美詮釋茶虎，還有粉絲到停車場堵郭子乾，只為爭相和他拍張合照，郭子乾熱情回應。許多粉絲看到飾演山妹的許安植本人，驚呼：「與山妹根本就是判若兩人！」更誇讚許安植本人超美、皮膚白皙、氣質恬靜優雅，也都認為如此都會形象的女孩，能把山妹這樣的角色詮釋到位，可見得她做足功課，煞費苦心。
在美學講座，造型指導姚君十分感動，被粉絲問到「薏心遊說美軍訂購日光茶，所穿的那套黃點點洋裝，上方的點點都是立體刺繡」，姚君說，她非常開心有粉絲能發現這樣細緻的細節，看出她精心設計的小巧思，她分享，自己非常喜歡立體刺繡，也以此精緻的設計，突顯這套洋裝的質感，展現千金的身段。
美術指導賴勇坤、美術設計尤稚儀則分享整齣戲美術風格、設計及道具陳設等。色調以「茶」為主，應用茶所展現不同色階的綠色及褐色系，輔以金色來呈現光澤，小至餐具滾邊、絨布沙發、各式茶款中微透的光澤，大至木頭家具溫潤質感、光線透過玻璃折射的光芒等，以營造1950年代懷舊與上流社會的富裕生活。在美術道具部分，分為特寫鏡頭、中景鏡頭、遠景鏡頭拍攝用，依不同工序來處理，精緻程度也不同，像現場展出的舊台幣、報紙，就可以看到特寫級的報紙，講究字體、新聞內容、紙質。
《茶金 戲劇經典場景特展》現在更成了花蓮最新打卡景點，不僅媒體汽車版前來取景，更有許多粉絲穿著1950年代古著、復古服裝在場景中拍照打卡，狂洗IG，饒富趣味。特展後續亦會推出相關講座活動，請民眾上特展官網（https://www.goldleaf-exhibition.com）或《茶金》官方粉絲團（https://www.facebook.com/GoldLeaf.series）查詢。（編輯：楊穎軒）