海外網友要求代墊貨物稅　越南女險遭詐騙21萬元

《四方報》報導，小心詐騙！一名越南籍女子在網路上結識一名美國網友，險遭詐騙21元，還好在台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員勸說下，才沒有上當，保住了辛苦工作存下的積蓄。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-04 22:15:12
綜合媒體報導，這名34歲的阮姓越南籍女子先前透過交友軟體結識一名美國網友，對方告知要從美國寄衣服等物品給她，但包裹礙於關稅問題卡關，因此委託她先幫忙代墊關稅及運費共21萬餘元，阮女不疑有她前往郵局準備臨櫃匯款，遇到機警的作業員發覺有異，立刻報警求助。
警方到場後向阮女詢問來龍去脈，阮女指出該美國朋友要寄衣服和一些現金給她，但需要其先代墊稅金和運費，警方一聽立刻明白是詐騙案，細心向阮女解釋案件中的不合理處，包括只是寄衣服不可能稅金高達21萬等，並舉出許多詐騙案例佐證。警方也再三向阮女確認是否確實有這位朋友，阮女一開始說見過他，但後來坦言沒見過本人，兩人只是網友。
員警耐心勸說阮女，辛苦來台工作，千萬別為了素未謀面的網友而將儲蓄平白匯出去，阮女在警方分析下也驚覺遭遇詐騙，取消匯款念頭，並向員警致謝。南屯派出所長江松泳表示，詐騙手法層出不窮，民眾遇有可疑資訊可撥打反165詐騙諮詢專線查證，或撥打報案110求助，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」之原則，方能保障自身權益。