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王必勝統籌！桃機設指揮所　陳時中：最快時間控制疫情

▲桃園機場新增4名本土個案，疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）晚間宣布，在桃園機場成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝統籌。（圖／指揮中心提供）
▲桃園機場新增4名本土個案，疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）晚間宣布，在桃園機場成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝統籌。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-04 20:49:49｜2022-01-04 20:53:04

台灣本土疫情再掀波瀾，桃園機場新增4名本土個案，疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）晚間宣布，在桃園機場成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝統籌。

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昨晚指揮中心先緊急宣布新增1例本土，為桃機清潔人員，該確診者感染「Omicron」，且感染源不明，Ct值僅11，跨年期間還前往忠貞市場擺攤，另外3名本土個案，包括防疫小黃司機和清潔員皆為突破性感染，都打過2劑疫苗。

▲（圖／指揮中心提供）
▲今晚陳時中無預警前往桃園機場視察聽取簡報，並宣布成立前進指揮所。（圖／指揮中心提供）
今晚陳時中，與醫福會執行長王必勝，無預警來到桃園機場視察聽取簡報，並宣布成立前進指揮所。

陳時中表示，工作人員應該儘量減少不必要的接觸，有一些地方的動線稍微長了一點，因為這是牽涉到的相關人員比較多，有清潔人員、防疫計程車人員等等，同時也擔憂機場內是不是有其他人員的可能性，所以來了解機場公司及CDC合作的情況。

陳時中說，本次前進指揮所由醫福會執行長王必勝統籌相關事項，期望在最快的時間內控制疫情，其主要任務是確認機場內整體動線跟相關的人員之間，是不是有一些可以更精進的作為，再向指揮中心提出報告。

中央流行疫情指揮中心也公告本次前進指揮所三大任務：

一、 成立前進指揮所，由醫療應變組王必勝副組長擔任指揮官，統籌指揮相關防疫工作，進行跨單位溝通協調，並評估各單位現場作業風險，提出相關改善計畫。

二、 針對高風險旅客(14天內有症狀)之入境動線，重新釐清評估風險，避免與其他民眾、工作人員接觸，降低傳播可能性。

三、 配合桃園市政府衛生局採檢規劃「擴大、快速」戰略概念，擴大評估可能有在個案活動地(如清潔的廁所)活動之其他人員，快速進行相關篩檢。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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