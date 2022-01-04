王必勝統籌！桃機設指揮所　陳時中：最快時間控制疫情

我是廣告 請繼續往下閱讀
今晚陳時中，與醫福會執行長王必勝，無預警來到桃園機場視察聽取簡報，並宣布成立前進指揮所。
陳時中表示，工作人員應該儘量減少不必要的接觸，有一些地方的動線稍微長了一點，因為這是牽涉到的相關人員比較多，有清潔人員、防疫計程車人員等等，同時也擔憂機場內是不是有其他人員的可能性，所以來了解機場公司及CDC合作的情況。
陳時中說，本次前進指揮所由醫福會執行長王必勝統籌相關事項，期望在最快的時間內控制疫情，其主要任務是確認機場內整體動線跟相關的人員之間，是不是有一些可以更精進的作為，再向指揮中心提出報告。
中央流行疫情指揮中心也公告本次前進指揮所三大任務：
一、 成立前進指揮所，由醫療應變組王必勝副組長擔任指揮官，統籌指揮相關防疫工作，進行跨單位溝通協調，並評估各單位現場作業風險，提出相關改善計畫。
二、 針對高風險旅客(14天內有症狀)之入境動線，重新釐清評估風險，避免與其他民眾、工作人員接觸，降低傳播可能性。
三、 配合桃園市政府衛生局採檢規劃「擴大、快速」戰略概念，擴大評估可能有在個案活動地(如清潔的廁所)活動之其他人員，快速進行相關篩檢。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。