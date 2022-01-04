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返鄉之路代價高昂　滯台越南移工花6萬、等半年才回到家

▲疫情爆發後，越南政府採取嚴格的邊境措施，多達20萬海外僑民和移工滯留海外無法歸國。（示意圖／shutterstock）
▲疫情爆發後，越南政府採取嚴格的邊境措施，多達20萬海外僑民和移工滯留海外無法歸國。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-04 22:07:08

《四方報》報導，疫情爆發後，越南政府採取嚴格的邊境措施，班機銳減、機票價格飆升，多達20萬海外僑民和移工滯留海外無法歸國。而政府撤僑班機不足、資格順序不透明等問題，也引發質疑。隨著越南去年12月恢復與包括台灣在內等15國的國際航班，情況預計將逐漸改善。

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《半島電視台》報導引述一名滯留台灣的越南移工Vũ的實例，在台中某電子廠工作的她希望搭乘政府撤僑班機返回北越家鄉，但她去年3次向駐台北越南經濟文化辦事處提出申請，已經過去7個多月仍音訊全無；每次致電詢問，對方都只叫她繼續等待。最終，Vũ放棄等待，於去年7月自訂越捷航空機票返鄉。

她表示，機票錢加上21天的隔離費用及篩檢費，共耗費她近6萬元新台幣，相當於她兩個月的薪水；若是搭乘政府撤僑班機，則只需花1萬4000元新台幣。而疫情前，往返台越的機票最便宜只要2800元新台幣左右。儘管機票價格飆升不少，但Vũ表示，自己已經算很幸運，因為很多她在台灣的朋友依然排不上返國的班機。

先前更有外媒及越南僑民指出，越南疫情下班機銳減、人人搶搭航班返國，使得機票價格飆升，更傳出有政府內部有心人士藉此超收撤僑班機之機票價格以賺取差價獲利，搭乘撤僑班機之排序機制也被質疑不透明，種種疫情下的亂象使得滯留各國的越南僑民相當不滿。而在台灣，2020年10月，天主教新竹教區越南移工移民辦公室等民間團體，就曾率領越南移工、僑民至越辦前抗議，要求越南「停止丟包自己國民」，並提出四大訴求：登機資格篩選透明化、增加越南回國班機、訂定機票收費標準，以及制定隔離費用等防疫標準與上限。

越南於2021年12月起恢復與15個國家或地區的國際航班，其中包括台灣、中國、香港、泰國、日本及韓國等，而今年1月起，旅客只要完整接種疫苗，或曾經染疫但康復，持相關證明以及入境前72小時的陰性篩檢證明，即可適用居家隔離3天加11天自主健康監測的防疫規定，無需入住檢疫所隔離。隨著邊境措施鬆綁，機票飆漲的亂象有望逐漸改善。

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