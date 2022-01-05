沈玉琳慶生被爆為老婆痛哭！詹惟中驚曝他家有沖煞

TVBS熱播節目《11點熱吵店》主持人沈玉琳剛過生日，不走傳統溫馨慶生路線，特別邀請到好友詹惟中、潘若迪、楊昇達、張可昀來爆料他私下的荒唐行徑，命理師詹惟中表示非常了解沈玉琳跟老婆芽芽，還有他家的鑰匙，他指沈玉琳雖是寵妻魔人，還是會為了小事跟老婆吵架，「他家的餐桌有『口角煞』，兩人只要一坐在餐桌，血壓上升就會吵架。」





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▲沈玉琳慶祝生日，邀請潘若迪（左）、詹惟中（右）等好友們爆料他的荒唐行徑。（圖／TVBS提供）

詹惟中曾親眼目睹，沈玉琳和老婆吵完架後，拿著一杯飲料走去陽台，過了40分鐘還沒回來，上前關心竟發現好友在陽台哭，因為沈玉琳曾放話「男兒有淚不輕彈」、「這種娘砲的事我不做」，自己看到他哭後整個破滅。沈玉琳解釋，因為芽芽比他小17歲，擔憂可能會比老婆先離開，希望有生之年能多教些事給老婆，包括金錢。Melody聽完後大讚沈是「鐵漢柔情」，沈玉琳也不改搞笑本性說：「你們知道為什麼詹老師會看到我哭嗎？我是崩潰大哭，哭出聲音那種。」現場還原當天狀況，笑翻眾人。





潘若迪則爆料，跟沈玉琳曾相約聚餐，兩人口徑一致跟老婆說要去工作，結果是廠商贊助18隻大閘蟹給他們吃，沈玉琳說：「一人吃9隻，我連大閘蟹的心臟都吃下去。」Melody聽到嚇壞了：「你不要命了嗎？叫你不要吃太寒，你連心臟都吃。」潘若迪形容沈玉琳吃到第8隻的時候，感覺整個人在搖晃，最後還是潘若迪攙扶他回家，他誇張地說：「老沈從10月吃螃蟹到現在12月底了，都沒碰過他老婆，而且早上都是軟的。」沈玉琳笑回：「你是住在我家嗎？」





▲沈玉琳透露，擔心自己比老婆先走，才會苦心想教芽芽許多事。（圖／TVBS提供）

節目的最後，神祕嘉賓沐雨柔辦成兔女郎，推著特別訂製的蛋糕幫沈玉琳慶生，沈玉琳也感性和好友喊話，大家因為感情夠好才可以這樣開玩笑，這樣吵吵鬧鬧就是一輩子。



