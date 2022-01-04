立陶宛總統稱「台灣」為名開館是錯誤　外交部回應了

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歐江安說，有關立陶宛政府僅因同意以台灣為名設處而遭受中國全面性的打壓，影響其民間企業及整體國家發展、人民生計福祉，外交部重申，台灣堅定力挺的決心不會改變。
歐江安表示，針對中國政府以各項卑劣手段，對立陶宛進行政治壓迫與經濟杯葛，外交部予以嚴正譴責。在立陶宛政府及人民亟需國際社會支持的關鍵時刻，我方深信，民主團結的力量終將戰勝專制獨裁的霸凌。
歐江安再度呼籲，所有堅持民主自由體制、自由貿易與市場經濟機制的全球理念相近國家，共同支持立陶宛，做立陶宛堅強的後盾；讓勇敢堅毅的立陶宛繼續堅守原則，不因外來逼迫而退讓，確保立陶宛國家尊嚴、獨立做外交決定的權利受到充分尊重，國際的共同支持可以協助立陶宛，不因遭遇強權壓迫而自我設限，向打壓霸權卑躬屈膝。
歐江安也表示，近來美國丶歐盟、歐洲民主夥伴、北約會員國均加大力道支持立陶宛，我方堅信立陶宛與台灣發展關係的決定是站在歷史正確的一方。台灣與立陶宛是基於自由民主共享價值的堅實夥伴，未來雙方將在平等互惠的基礎上，持續強化在經貿投資、產業鏈結、供應鏈安全等領域的密切合作，共同打造強韌穩定的民主供應鏈，增進全球民主同盟的團結與力量。（編輯：孫唯容）