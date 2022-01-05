專訪／艱苦旅日獲獨門棒球經　佟百聖完全燃燒轉換新角色

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回憶近20年的棒球生涯，佟百聖認為2019年選秀落榜時打擊最大，當時不僅中職選秀未獲得青睞，還遇上重要家人離世的雙重打擊，讓他心情低落到谷底，雖然當時有機會回到日本獨聯繼續進修，但適逢即將面臨日職選秀，球隊希望以日本籍選手為主力，將他降為無薪練習生，過上比之前更苦的日子。
佟百聖回憶回到日本時，因為球隊方針無法上場打球，且2個多月沒有薪水完全自費練習，雖然球隊認為他是史上最認真的外籍選手，希望他留到最後拚總冠軍榮譽，甚至表示可以牽線到日職測試當餵球投手或是其他獨聯的機會，但最終他仍選擇回到故鄉奮鬥。
佟百聖回憶，剛回台灣就接到超多電話，包括相當照顧他的德島時期前輩、現任味全龍打擊教練張泰山都相當關心他的狀況，還有多間國、高中開缺邀請他擔任投手教練，不過台南市成棒也邀請他以球員身份繼續奮鬥，最終他選擇待在故鄉貢獻所學，並且開始協助母校南英商工擔任客座教練幫助調整投手。
在台南市成棒佟百聖找到極大歸屬感，他笑說球隊「很南部」，而效力台南市成棒期間遇上貴人沈福仁，擔任投手教練的沈福仁和佟百聖亦師亦友，兩人共事期間合作非常愉快，他認為和沈福仁之間不像一般選手和教練的溝通方式，而是互相討論、吸收，並且從沈福仁身上學到如何當好教練的特質。
佟百聖在效力台南市成棒期間，除了每天勤奮訓練外，也開始為教練生涯做準備，他笑說自己一開始在南英商工沒有教學經驗，所以早上在球隊是被訓練的球員身份，下午轉換角色帶南英的學弟練球，就能體會學弟被操時的心情，並且將學習到的新棒球理論與知識先在自己身上實驗，慢慢累積教學經驗。
2020和2021年球季，佟百聖在中職二軍交流盃賽和爆米花、春季聯賽等賽事都有收穫，最終決定在2021城市棒球對抗賽後退下球員身份。
▲佟百聖引退。（圖／佟百聖提供）
回憶最後一場比賽，佟百聖其實還在當「實驗品」嘗試全新的短揮臂法，在天母棒球場對決當天同樣引退的前統一獅內野手林志祥，使用拿手的變化球讓他打成滾地球，被前輩「虧了一下」。
投完最後的打者下場時，佟百聖其實沒有引退的實感，直到坐在返回台南的遊覽車上，過往站上球場投手丘的一幕幕在眼前浮現，佟百聖才真正感受到結束球員生涯。
▲佟百聖引退賽，南英商工總教練陳献榮到場祝福。（圖／佟百聖提供）
將滿30歲的佟百聖啟程邁向人生下一個階段，回到母校南英商工擔任投手教練，並且將成為前大聯盟台灣左投郭泓志成立的運動訓練集團內的重要師資。未來這位擁有不一樣旅日資歷的「棒球苦行僧」將奉獻所學給更多年輕好手，除了給予最好的技術指導，他強調會好好教育年輕球員的態度，期待能盡自己的一份力量幫助台灣棒球越來越好。