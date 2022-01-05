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疑與宗教相關？臥龍洞離奇3命案　情侶檔今相驗釐清死因

▲南投埔里臥龍洞。（圖／翻攝畫面）
▲南投埔里臥龍洞。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-01-05 08:53:02

去年12月31日，32歲的范姜姓男子，被民眾發現於南投埔里、臥龍洞古道邊坡吊頸身亡，而同行的情侶郭姓男子、王姓女子則離奇失蹤。本月4日下午，距離范姜姓男子陳屍處約200公尺，搜救隊尋獲2人屍體，同樣也是吊頸身亡。

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整起案情撲朔迷離，據了解，范姜姓男子遺體發現時，嘴裡跟手中都有放置燃燒過的香菸，疑似是某種宗教儀式，而郭男跟王女2人失蹤後，搜救隊連日搜索，遲遲尋人未果，直到4日下午，才在范姜姓男子陳屍處不遠，發現2人遺體。

▲南投埔里臥龍洞。（圖／翻攝畫面）
▲南投埔里臥龍洞。（圖／翻攝畫面）
由於雙方疑似有財務糾紛，但遺體被發現的時間點，及3人皆吊頸身亡，其中詭異又相似之處，仍讓案情摸不著頭緒，因此不排除案件與宗教有關，但對此檢警不願證實，至於是否涉及他殺或加工自殺，須待檢警相驗釐清死因。

而此案離奇之處，在於范姜與郭、王二人因合租房子熟識，不過雙方疑似因盆栽等物品，發生金錢糾紛等等。去年12月28日，3人分騎二台機車至臥龍洞古道，31日，范姜姓男子被民眾發現，吊頸陳屍邊坡，但郭王2人卻下落不明，且機車也未被騎走，手機也留置車廂內。

警消經過4天連日搜索，4日下午，才在范姜姓男子陳屍處約200公尺，發現郭王2人的遺體，而巧合的是，10年前郭王2人就曾到臥龍洞古道遊玩，結果因迷路而失聯，最後被消防人員救出脫困。

5日檢警將針對郭、王進行相驗，范姜姓男子解剖報告尚未出爐，目前尚無法確定自殺或他殺，詳細情況還有待進一步調查。（編輯：林盈君）

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