疑與宗教相關？臥龍洞離奇3命案　情侶檔今相驗釐清死因

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由於雙方疑似有財務糾紛，但遺體被發現的時間點，及3人皆吊頸身亡，其中詭異又相似之處，仍讓案情摸不著頭緒，因此不排除案件與宗教有關，但對此檢警不願證實，至於是否涉及他殺或加工自殺，須待檢警相驗釐清死因。
而此案離奇之處，在於范姜與郭、王二人因合租房子熟識，不過雙方疑似因盆栽等物品，發生金錢糾紛等等。去年12月28日，3人分騎二台機車至臥龍洞古道，31日，范姜姓男子被民眾發現，吊頸陳屍邊坡，但郭王2人卻下落不明，且機車也未被騎走，手機也留置車廂內。
警消經過4天連日搜索，4日下午，才在范姜姓男子陳屍處約200公尺，發現郭王2人的遺體，而巧合的是，10年前郭王2人就曾到臥龍洞古道遊玩，結果因迷路而失聯，最後被消防人員救出脫困。
5日檢警將針對郭、王進行相驗，范姜姓男子解剖報告尚未出爐，目前尚無法確定自殺或他殺，詳細情況還有待進一步調查。（編輯：林盈君）
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