台股早盤登上18600點後走弱 台積電紅翻黑、鴻家軍強勢
▲台北股市今（5）日仍開高，開盤漲71.78點，加權股價指數以18598.13點開出，沒多久漲超過90點，來到18619點，登上18600點大關，但之後漲幅縮小。（圖／NOWnews資料照）
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▲台北股市今（5）日仍開高，開盤漲71.78點，加權股價指數以18598.13點開出，沒多久漲超過90點，來到18619點，登上18600點大關，但之後漲幅縮小。（圖／NOWnews資料照）
記者許家禎/台北報導
2022-01-05 09:38:41｜ 2022-01-05 09:40:29
美股昨（4）日跌多漲少，但台北股市今（5）日仍開高，開盤漲71.78點，加權股價指數以18598.13點開出，沒多久漲超過90點，來到18619點，登上18600點大關，但之後漲幅縮小來到盤下。權值股台積電漲勢不如前兩天，早盤來到669元，但之後走勢來到盤下655元左右。盤面焦點為鴻家軍，樺漢與瑞祺電通飆漲停，鴻海、建漢、正達漲幅2到6%。
美股道瓊指數4日上漲214.59點，或0.59%，收36,799.65點；那斯達克指數下跌210.08點，或1.33%，收15,622.72點；標普500指數下跌3.02點，或0.06%，收4,793.54點；費城半導體指數下跌18.2點，或0.45%，收4,009點。
台北股市今日開盤沒多久，即漲超過90點，來到18619點，登上18600點大關，但之後漲幅縮小來到盤下。權值股台積電漲勢不如前兩天，雖然早盤來到669元，但之後走勢向下來到盤下。其他電子股如聯電漲1.5%、力積電漲1.4%，股王矽力漲0.8%。
鴻海旗下工業電腦廠樺漢公告，透過私募引進策略投資人Google旗下的Google International；Google International 將以每股226.92元，取得樺漢4880張私募股，總金額約11.07億元。而今日樺漢飆漲停來到276元，其他鴻家軍也紅通通，鴻海漲6%，來到110.5元。瑞祺電通同樣飆漲停，另外，廣宇、鴻準、建漢、正達、陽程、乙盛、京鼎、榮創、訊芯、業成漲2到6%。