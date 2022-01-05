年終禮物就該犒賞自己！不能出國就來場居家升級之旅

辛苦了一年，當然上班族最期待的年終獎金即將入庫，雖然長榮海運公布年終獎金後，羨慕死一大票人，但根據民調顯示，2021年一般國人平均年終約落在2-2.9個月，對於民眾來說，年終獎金無疑是一筆意外之財，撇除投資、儲蓄用途，讓居家生活可以生活得得更好，也是善用年終獎金的好用途。
生活中心/綜合報導
2022-01-05 15:00:00
然而，當2021都要結束了，疫情還是壟罩世界各國，沒有消退的跡象，既然不能出國，到底該如何犒賞自己呢？日前就有民調指出，因應疫情造成的新生活型態，長時間居家辦公反而使國人重視生活環境的佈置，正好趁著疫情不能出國，又有年終大筆入帳，添購新居家品，汰換老舊家具，替生活空間來場年末大升級。
既然為了迎接新氣象，居家辦公除了買把符合人體工學的工作椅照顧腰椎，有張功能齊全、躺上去就像躺床一樣舒服、符合家庭需求的沙發肯定是不能少的，但沙發種類這麼多，雙人沙發、三人沙發、Ｌ型沙發、一字型沙發，功能與造型皆不相同，到底哪些是購買考量的因素？該怎麼選才能真正挑到適合自己的沙發？把年終獎金變成快樂的樣子？
想選出適合自己的沙發，除了考慮價格與造型外，製造地，與能否客製化選擇，正是辨別沙發好壞的重要關鍵。國內沙發品牌大廠「沙發先生家居」，不但百分之百MIT在地製造，同時提供多種客製化服務，近期更針對國人不同需求、家庭組成，推出四款人氣爆棚、各具特色的沙發，年終獎金不知道怎麼花？快跟上流行的腳步，瞧一瞧大家都喜歡什麼款式的沙發，或許會找到適合你的沙發！
沙發是居家生活溝通的中心，挑選一套喜愛的沙發款式，配合自身需求，既不會太擁擠又能舒適坐躺，客人來訪，也可同時容納多人，讓大家都享受沙發的美好，家中若有調皮的毛小孩，耐磨、容易清潔的沙發也是不二之選，疫情下的居家未來，年末最好的犒賞方法就是創造屬於自己的舒適空間，讓工作與生活保有品質、效率，給自己跟2022一個全新開始。
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