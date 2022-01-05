直播／桃機疫情擴大！清潔員確診+1 指揮中心14時說明
本月3日，中央流行疫情指揮中心公布，新增4名COVID-19本土個案，分別為桃機3名清潔員、1名防疫計程車司機染疫，而5日上午，又傳出新增1名清潔員染疫，本土案例達5名。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 10:30:06｜2022-01-05 10:44:26
對此，桃園市府稍早上午9時召開防疫會議，市長鄭文燦證實，新增的確診也是一名清潔人員，於4日深夜採檢確診。衛福部醫福會執行長王必勝於受訪時也證實有狀況，但他強調，目前相關訊息都還在釐清，將於下午2點記者會，由指揮中心統一說明。
而4日指揮中心所公布的4例本土個案，包括3名桃機清潔員、1名防疫計程車司機，分別是案17230、案17238、案17239、案17240，其中清潔員因工作區域相近，疑似為群聚感染，而防疫計程車司機，則是因載過染疫者。
5日傳出新增1名確診者，桃園市長鄭文燦證實，表示第5例也是清潔人員，跟其他確診者工作範圍一樣，其住處位在中壢。詳細情況將於下午2點，由指揮中心說明詳細情況。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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