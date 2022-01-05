保障學童飲食安全與權益　民眾黨籲加速推動「營養三法」

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蔡壁如指出，去年底《食農教育法》終於出了立院委員會，但《營養及健康飲食促進法》與《學校供餐法》兩部配套法案，卻遲遲沒跟上腳步，細看《食農教育法》中第九條與《營養及健康飲食促進法》有關；第十五條規範學童的飲食安全，這正是《學校供餐法》所要推動的概念。
立委高虹安則強調，監察院2018年就指出午餐政策大有問題，教育部每年編列約21億元補助弱勢學生，但礙於預算編列與採購制度，難以顧及偏遠或離島學校需求，食材供應商不願運送食材、低薪招聘不到廚工；或因顧慮家長反彈而不願調漲，造成午餐費用過低，這些因素都會影響午餐品質。
高虹安直言，不該因爲區域差異，而有「一個營養午餐、各自表述」的情況發生。對比日本極度重視廚工的養成與人力配置，台灣廚工待遇受制於縣市資源，形成人力不足的惡性循環，建議教育部以差額補貼進行福利改善，讓第一線掌握孩子午餐的專業人士，受到相對應的尊重。
台大名譽教授黃青真認為，健康飲食、身體活動、避免菸酒及三高等，都是預防疾病的方式，但健康飲食與身體活動的宣導卻不多見，《營養與健康飲食促進法》拖延近40年，至今仍列行政院待處理法案，呼籲衛福部長陳時中和行政院長蘇貞昌儘速排入行政院會，送立法院進入立法程序。
營養師公會理事長金惠民則質疑，為什麼行政院如此不重視我國學童的飲食營養健康？建議行政院檢討現行政策，在全台灣每間學校配置一位營養師，《食農教育法》應涵蓋飲食營養教育，且為了預防慢性病，應及早從學齡人口健康飲食教育做起。