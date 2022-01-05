Ford F-150 Lightning訂單爆表，Ford提高年產量至15萬輛因應

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為因應電能趨勢不僅一般乘用車逐漸轉型電動車，皮卡車型當然也會同步進行轉型，對此Ford於2021年5月推出F-150 Lightning電動皮卡，為了符合皮卡的形象特徵與消費者喜好，F-150 Lightning在外觀上仍有著熟悉的粗曠樣貌，但同時透過日行燈的勾勒來營造科技氛圍。動力部分F-150 Lightning也沒讓人失望，所搭載的兩具電動馬達，最大能提供563hp/107.2kgm動力輸出，且續航里程也有370與480公里表現，而充電方面使用150kW充電設備能在10分鐘補充86公里里程，41分鐘則能將電量從15%充至80%。
儘管F-150 Lightning於各方面都有著出色的規格，但畢竟電動皮卡於市場仍是相陌生車型，為擔心消費者不買單因此於發表時將F-150 Lightning年產量訂為4萬輛，但殊不知F-150 Lightning不僅頗受線有Ford車主喜愛，其訂單更有75%消費者是首次購買Ford品牌，在如此大獲好評與不斷湧入的訂單，讓原本4萬輛產能根本供不應求，因此Ford於9月時則改變目標將產能提高到8萬輛，即便如此依舊無法消化不斷成長的訂單，所以Ford日前又再一次宣布提高產能至15萬輛來因應目前累積近20萬輛的訂單，並計畫2023年時進一步將產能目標提高至20萬輛。