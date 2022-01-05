房價崩盤　王丹預測中國2022「最大經濟夢魘」來自這城市

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王丹表示，這聽起來似乎問題不大，但意思其實是「政府沒錢了」，財政重組指的就是鶴崗市已經無法發薪水給公務員，目前鶴崗財政只能由黑龍江省財政接管，解決公務員的薪水問題。值得高度注意的是，由於鶴崗煤礦資源豐富，2019年時經濟仍蒸蒸日上，只因為兩年的疫情，結構性深層經濟問題就立刻顯露出來，代表地方政府無法掩飾去年財政收入23億人民幣，支出卻高達136.8億人民幣的巨大財政缺口，只能坦承現實。
不過王丹認為「財政重組」並非正式破產，因為中共當局絕不會公開允許地方政府宣布破產，但鶴崗市宣布財務重組背後代表的就是中國第一個破產的地方政府，這將代表中國長期以來的地方政府債務危機問題開始。
此外，王丹指出中國官媒《新華社》在2日報導了河南省政府辦公廳印發的《省與市縣共同財政事權支出責任省級分擔辦法》，這個分擔方法其實就是「為河南地方政府財務危機爆發做準備」，其實與黑龍江一樣，打算由省一級財政把地方的財政負擔背起來，但問題是「省一級財政又能有多少錢可彌補地方政府虧空呢？」。
最後王丹指出，黑龍江省去年財政收入和支出分別為1152.5億人民幣和5449.4億人民幣，債務問題並不比鶴崗市好，更預言如果多一些地方破產事件，接下來要破產的就是黑龍江省。他認為，中國其實許多地方都有著類似的財政問題，而去年底財政破產的鶴崗市正是「第一章倒下的骨牌」，王丹判斷，中國地方債務問題在2022年會全面爆發，這也才是中國政府真正的夢魘。