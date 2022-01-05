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房價崩盤　王丹預測中國2022「最大經濟夢魘」來自這城市

▲民運人士王丹認為，黑龍江省鶴崗市債務違約、房價崩盤，將是地方政府拖垮中央、乃至全國經濟的第一槍。（圖／美聯社／達志影像）
▲民運人士王丹認為，黑龍江省鶴崗市債務違約、房價崩盤，將是地方政府拖垮中央、乃至全國經濟的第一槍。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-05 11:27:15｜2022-01-05 11:29:53

中國宏觀經濟趨勢明顯放緩，除了受到全球性新冠疫情影響外，對於國內產業如補教、房地產、電玩遊戲、直播網紅等的加強監管也導致經濟發展緊縮，去年底更爆發黑龍江省鶴崗市債務違約，瀕臨破產。對此，民運人士王丹認為，外界在喊的「狼來了」恐怕成真，2022年中國或許得面臨債務問題這項最大的夢魘。

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王丹認為，長期以來外界總對中國地方債務平台問題視而不見，或盲目相信中國政府「有辦法解決」，然而隨著時間進入2022年，這句「狼來了」恐怕將逼迫所有人正視中國地方政府的經濟問題。王丹在《自由亞洲電台》刊登名為「狼終於真的要來了嗎？」的評論，指出黑龍江鶴崗市人民政府去年12月23日公布，因為實施財政重整計劃，將取消公開招聘政府基層工作人員計劃，背後象徵的意義深遠。

王丹表示，這聽起來似乎問題不大，但意思其實是「政府沒錢了」，財政重組指的就是鶴崗市已經無法發薪水給公務員，目前鶴崗財政只能由黑龍江省財政接管，解決公務員的薪水問題。值得高度注意的是，由於鶴崗煤礦資源豐富，2019年時經濟仍蒸蒸日上，只因為兩年的疫情，結構性深層經濟問題就立刻顯露出來，代表地方政府無法掩飾去年財政收入23億人民幣，支出卻高達136.8億人民幣的巨大財政缺口，只能坦承現實。

黑龍江省鶴崗市原是一座煤碳資源城市，但因經濟改革不再風光，人口外流，房價相對低廉。2019年，因為有網友在社群討論區百度流浪吧中貼出自己在鶴崗買房的經歷，帶動外地人組成「中國最窮買房團」到鶴崗，引發許多討論。圖為2015年當地一座煤礦區。（中新社提供）中央社 109年1月27日
▲鶴崗市原是一座煤碳資源城市，但因經濟改革人口外流，房價相對低廉。2019年曾出現一間房賣數萬人民幣的「白菜價」，帶動外地人組成「中國最窮買房團」。圖為2015年當地一座煤礦區。（圖／中新社）
不過王丹認為「財政重組」並非正式破產，因為中共當局絕不會公開允許地方政府宣布破產，但鶴崗市宣布財務重組背後代表的就是中國第一個破產的地方政府，這將代表中國長期以來的地方政府債務危機問題開始。

此外，王丹指出中國官媒《新華社》在2日報導了河南省政府辦公廳印發的《省與市縣共同財政事權支出責任省級分擔辦法》，這個分擔方法其實就是「為河南地方政府財務危機爆發做準備」，其實與黑龍江一樣，打算由省一級財政把地方的財政負擔背起來，但問題是「省一級財政又能有多少錢可彌補地方政府虧空呢？」。

最後王丹指出，黑龍江省去年財政收入和支出分別為1152.5億人民幣和5449.4億人民幣，債務問題並不比鶴崗市好，更預言如果多一些地方破產事件，接下來要破產的就是黑龍江省。他認為，中國其實許多地方都有著類似的財政問題，而去年底財政破產的鶴崗市正是「第一章倒下的骨牌」，王丹判斷，中國地方債務問題在2022年會全面爆發，這也才是中國政府真正的夢魘。

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