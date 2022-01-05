早知道不走這條路　男子車內吸毒遭路檢警查獲

昨（4）日深夜，苓雅分局福德二路派出所於中正、福德一路實施路檢勤務，在0時許攔停一台白色自小客車，員警請駕駛先搖下車窗並引導車輛停靠至路旁時，員警突然聞到車內散發出濃厚的毒品K他命味道，警方當場查獲K盤，上面還有K他命殘渣粉末，讓陳姓駕駛無奈地說「早知道不走這條路就不會碰到警察」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-05 11:36:32
員警進行路檢時，在凌晨攔查一部車輛後就聞到濃厚K他命味道後，立即詢問駕駛是否在施用違禁物，該名25歲的陳姓駕駛突然支吾其詞、神色十分緊張地向員警表示「沒有啦…」，在員警經過駕駛同意後以目視方式仔細查看其車輛內部後，突然發現在陳姓駕駛的腳踏墊下竟有一個疑似違禁物品，陳姓駕駛眼見已瞞不過員警，於是向員警坦承該物是K盤，而且還有K他命殘渣粉末。
在員警以毒品檢驗試劑初步檢驗後，當中的不明白色粉末呈三級毒品K他命陽性反應，當場將該物品查扣，並將陳男帶返所偵辦；陳男被逮後無奈地苦笑說「如果剛剛開在建國路就不會碰到警察」，但員警也隨之告知「沒用啦，你沒走這條路，去別條路也是遇到別分局的」，全案詢後依毒品危害防治條例將陳嫌函送偵辦。
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