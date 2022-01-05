李靚蕾太強勢？大陸女主持酸王力宏 ：夫妻不該一起工作

原是大陸各省衛視春晚節目最搶手的嘉賓王力宏，因為爆出婚變風波，宣告暫退演藝圈，今年春節無緣亮相，粉絲更挖出他去年參加安徽衛視春晚時，被主持人周群吐槽老婆李靚蕾管太多，狠批「兩口子就不應該在一起工作」，認為李靚蕾作風強勢，似乎早有跡可循。





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▲周群是安徽衛視的資深女主持人。（圖／翻攝周群微博）

▲安徽衛視主持人周群，去年批評李靚蕾插手王力宏的表演工作。（圖／翻攝周群微博）

安徽衛視資深女主持人周群，去年1月17日在微博發文，「2021安徽春晚錄製完，回到屋裡，妝也不想卸，澡也不想洗，感覺自己被掏空。原本小品裡設計王力宏以我老公的身分出場，最後被經紀人拒絕了，據說經紀人是他老婆，我覺得，兩口子就不應該再一起工作」，批評李靚蕾管得太多，最後王力宏只在舞台上演唱一首《龍的傳人》，並未參與小品演出。





不過，她剛發完文就引發網友熱議，王力宏粉絲砲轟周群想利用錄製春晚節目親近歌王，還先斬後奏後製P圖結婚照，結果目的沒有得逞，才會酸言酸語；也有人說王力宏的經紀人不是他老婆，這樣做其實是拿李靚蕾當擋箭牌，代表王力宏不是誰都能輕易接近，要她別炒新聞，想提高節目的收視率。周群面對排山倒海的壓力，立刻秒刪該文章，不過仍被截圖討論。





▲王力宏今年無緣春晚節目。（圖／翻攝王力宏工作室微博）

不過，事隔近1年，粉絲回想起來，李靚蕾婚變後被曝光掌握老公的經紀事務，王力宏最新專輯《A.I.》的製作人就是她，據說他的工作室全權交給老婆打理，所以李靚蕾審核春晚節目內容，並非空穴來風，但身為老婆，不願意讓自己的另一半在臺上被別人叫老公，自然也無可厚非，拒絕也沒什麼可指責的。另一派則認為，當時夫妻都已經在談離婚手續了，李靚蕾插手太多，反而因為吃醋讓老公得罪主持人，似乎也為離婚埋下導火線。



