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武陵農場櫻花季時間出爐　四大交管措施一次看

▲武陵農場櫻花季，花開放時程今（5）日評估後出爐，本（2022）年度櫻花季疏運將在2月12日持續28日，共計17日。（圖／NOWnews資料照）
▲武陵農場櫻花季，花開放時程今（5）日評估後出爐，本（2022）年度櫻花季疏運將在2月12日持續28日，共計17日。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-05 12:03:18

每年國人所矚目的武陵農場櫻花季，花開放時程今（5）日評估後出爐，本（2022）年度櫻花季疏運將在2月12日持續28日，共計17日。公路總局與退輔會暨森林保育事業處、武陵農場等相關單位合作，共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

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場內總量管制部分，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性及行政院振興國旅方案，規劃一日遊遊客平日團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。住宿遊客憑武陵農場車輛通行證進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供的售票管道購買車票進場。

櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入。台7甲線45k~55k路邊禁止臨時停車，中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締。台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

為響應行政院振興國旅政策，今年度櫻花季平日每日開放25部大型遊覽車、21部中型遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部大型遊覽車及10部中型遊覽車入場，並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記。

公共運輸接駁方面，規劃「國光客運台北車站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6路線。平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2,600人及假日3,200人。

各路線票價：
臺北地區─武陵農場：全票730元、優待票450元。
宜蘭轉運站─武陵農場：全票610元、優待票310元。
羅東轉運站─武陵農場：全票630元、優待票330元。
三星鄉綜合運動場─武陵農場：全票520元、優待票280元。
梨山─武陵農場：全票160元、半票80元。

台北及宜蘭地區至武陵農場採預售方式，由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS台北轉運站」App及KLOOK網訂平台同步售票，111年1月6日12時起開放預售。

梨山至武陵農場則於網路App預售，可於「TBS台北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，年1月6日上午10時起開放預售。現場預售由豐原客運於發車前一日下午4時至6時，同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。
 

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