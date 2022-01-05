讓飛行員「看哪打哪」！F-16V飛行頭盔要價一台超跑
為使國人瞭解國官兵春節期間戰備強化實況，國防部於農曆年前辦理「國軍111年春節加強戰備參訪活動」，今（5）日邀請媒體參訪嘉義空軍基地第4聯隊，以「飛行聯隊加強戰備」為背景，展現國軍捍衛領空的能力與決心。要價40萬美金(約1100多萬新台幣)的F-16V飛行頭盔為全場亮點，這款頭盔堪稱國軍最貴個人裝備，能讓F-16V戰機飛行員「看哪打哪」。
記者呂炯昌／嘉義報導
2022-01-05 12:57:23｜2022-01-05 13:15:19
本次操演首先由F-16V戰機「大象漫步」登場，12架F-16V戰機在滑行道一字排開滑行，展現出空軍現役最強戰機堅實戰力。「大象漫步」（Elephant walk）是美國空軍使用的術語，特指空軍飛機在起飛前，在滑行道或跑道集結，形成互相靠近的隊形。
「大象漫步」這個詞可追溯到二戰期間，當時轟炸機進行轟炸任務時，因載彈量、轟炸精準度、通訊等各方面的考量，常需組成編隊起飛對敵方進行轟炸。當大量轟炸機在滑行道上集結，後機的機鼻緊貼著前機的機尾時，看起來像一群大象成群結隊向水源移動的情景，因而得名。後來「大象漫步」成為空軍術語之一，用於形容大批飛機全體出動。
由於第四聯隊肩負捍衛台海防空重要任務，尤其近2年來共機不斷擾台，第四聯隊頻繁出動驅離共機，今日也特別展示F-16V戰機緊急起飛演練，飛行員必須在接獲命令6分鐘內升空，將闖入我防空識別區的不明機廣播驅離。
空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元委由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔合作，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）。為提升F-16V近距離纏鬥能力，空軍更向美方購買極為先進的AIM-9X響尾蛇飛彈，為有效發揮此款飛彈戰力，必須搭配聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），可將F-16V座艙前方的抬頭顯示器（HUD）的100項資訊整合至頭盔鏡片上。
飛行員配戴飛行頭盔後，只需要用眼睛去目視欲攻擊目標，便可鎖定攻擊，不需要像傳統空戰必須將戰機的機頭位置對準敵軍方向，搭配AIM-9X飛彈的離軸攻擊能力，發射後甚至能迴轉攻擊正後方的敵機，戰力相當強大。