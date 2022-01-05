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選用醫療器材時，食藥署說明，確實做好「一認」、「二看」、「三會用」三步驟：
（1）一認：認識新冠肺炎快篩試劑是以人類檢體作為輔助診斷，屬於體外診斷醫療器材，分為一般民眾使用或專業人員使用兩種。
（2）二看：購買或使用前，看清楚產品名稱有「家用」，以及包裝上載明「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」字樣（核准名單可至食藥署網站之「家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區」確認），並留意是否在效期內。
（3）三會用：詳閱使用說明書後，依其方法正確檢測，才能使結果更準確。
出現相關症狀 不宜使用快篩試劑
若民眾居住在確診數較多的區域、或曾去過確診者足跡熱區、接觸過確診者或曾前往人潮眾多處，此時想了解自身狀況，就是使用家用新冠肺炎快篩試劑的最佳時機。
但是，若已出現新冠肺炎相關症狀，如發燒、呼吸困難、嗅覺或味覺喪失等狀況，則不宜使用快篩試劑，應配戴醫用口罩，儘速前往醫療院所，且勿搭乘大眾運輸工具。
快篩呈現陽性 聯絡當地衛生局或打1922
快篩結果為陽性時，請勿恐慌，若是居家隔離或居家檢疫者，應立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依指示方式處理；若非居家隔離或居家檢疫者，戴好口罩以非大眾運輸工具，速至鄰近的社區採檢院所做進一步檢測，並將使用過的採檢器材以塑膠袋密封好，攜至社區採檢院所交予院所人員。
食藥署提醒，快篩結果為陰性時，不代表安全無虞，亦可能是偽陰性或採檢時病毒量還無法被試劑偵測，因此，仍要遵循防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。
資料來源：健康醫療網 使用家用新冠肺炎快篩試劑 「3步驟」正確操作
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