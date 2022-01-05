高雄酒駕一死三傷　已收到88筆、30萬元捐款

上（12）月26日高雄市林家4人在河東路遭酒駕者撞擊造成1死3重傷事故，由於林爸爸及2位女兒仍在加護病房治療，未來復健仍是一條漫漫長路，除了有里長協助家屬募款之外，高雄市社會局社會救助科科長林欣緯表示，目前社會局已設立愛心捐款專戶代收各界的捐款，截至今日上午九點，社會局已經收到88筆，合計約30萬的捐款。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-05 12:46:10｜2022-01-05 12:47:27
社會局社會救助科科長林欣緯表示，車禍發生後，社會局在第一時間就指派社工進行關懷並發放9萬塊的慰問金，針對家屬的需求，也媒合社會資源協助，包括臨托費用及醫療費用等，法律的部分也請法扶律師針對後續相關車禍理賠、法律問題，讓家屬可以放心的在醫院照顧仍在加護病房在醫治中的三位傷者。
因受傷三人仍在加護病房治療中，高雄市社會局表示，目前社會局已設立愛心捐款專戶代收各界的捐款，在此之前接到的愛心捐款電話也已協助轉交給家屬，如民眾欲主動捐款協助林家，可採銀行匯款至下列帳戶，並務必在備註欄註明指定「1226林家車禍事故案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」，民眾如有捐款問題可撥打洽詢專線：07-3368333轉2064吳社工，後續會匯整代收的愛心捐款，與家屬討論後交由家屬運用。
戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶
帳 號：高雄銀行公庫部102103031319
銀行代碼：0161028