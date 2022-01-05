網曝羅志祥10大「洗白文話術」 點出1舉動：才是真悔過
藝人羅志祥因遭前女友爆料私生活混亂，演藝事業停擺1年多，去年花蓮跨年是他首度復出表演，20多分鐘專業的勁歌熱舞，讓他廣受好評，不過也有不少人不買單，認為他的醜聞依然不能被抹去，直指他找公關公司做風向操造，並點出10大「洗白文話術」。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-05 12:57:24｜2022-01-05 13:15:09
有網友在Dcard上表示，看完羅志祥跨年表演後，陸續出現超多洗白文，發現很多統一說詞，網友統整出「10大洗白文話術」，包含「撇開私德」、「至少他沒有結婚，哪像宏宏（王力宏）」、「我本來只是去看笑話的結果被圈粉了」、「他在舞台上唱跳有多難，不然你上去唱跳看看啊」、「好啊現在公眾人物就是不能被抓到一點點錯，只要犯錯就會被鞭到死喔」、「我就不相信你這輩子都沒犯過錯」、「但你不能否認他的才華值得復出」、「他看起來很誠懇態度也很認真很破釜沈舟」、「不要牽扯政治」、「先說我不是羅的粉」。
原PO認為羅志祥身為公眾人物，是靠形象賺錢，「靠形象吃飯的職業私德就是他工作的一部分」，她也反擊那些一下被圈粉的人，「羅志祥出道那麼久他還是正常人的時候你沒被圈粉，現在出事後一個舞台就把你圈住啦？」至於牽扯政治，原PO認為要不是羅志祥做錯事，「大陸人不要他他會回來？」直言台灣都快成為劣跡藝人溫床，「別人不要的我們都要，最後就會變成大家只要犯錯就回台灣」。
事實上，羅志祥出事後，過了風頭就頻頻有復出動作，讓不少網友相當反感，認為他若真的有意悔過，「就應該轉幕後，不要再出現在大眾面前，同時運用自己的能力教導演藝圈後輩，造福台灣演藝圈，這樣才是真正的懺悔」。（編輯：薛羽彤）