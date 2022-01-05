忠貞市場持續消毒 33化兵群派遣26化學兵清消防堵疫情
桃園國際機場昨日傳出4例本土群聚，其中1例為桃機清潔員，元旦前兩天曾到中壢區忠貞市場擺攤。為防止新冠肺炎疫情蔓延，陸軍33化學兵群今（5）日因應地方需求，於桃園市中壢區忠貞市場實施消毒，防堵疫情擴散，守護民眾遠離疫情威脅。
記者呂炯昌／綜合報導
2022-01-05 13:14:06
國防部表示，33化學兵群上午派遣偵消連官兵26員、氣霧式消毒器8具、MDS-106輕型消毒器2具及悍馬車2輛等各式裝備，前往忠貞市場周邊進行消毒作業；官兵攜帶氣霧式消毒器，以兩人一組方式，針對市場周遭公共設施、巷弄等地，徒步地毯式噴灑消毒藥劑，嚴密防範病毒。
主要幹道部分化學兵則出動悍馬車及MDS-106輕型消毒器，分別針對路面、人行道及路旁的公車站實施消毒。連長王上尉表示，此次協力桃園市消毒任務，官兵們依地方指導，深入每一個角落消毒，期望儘快穩定疫情，讓國人免除病毒侵擾。桃園市長鄭文早稍早也前往忠貞市場聽取防疫簡報，實際視察防疫消毒作業。
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