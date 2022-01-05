55歲女星剃度出家遭轟「拋家棄子」 再宣布：2周內離婚
55歲的馬來西亞歌手賴冰霞，曾在多場歌唱比賽中奪冠，因此受封「冠軍歌后」，沒想到卻在2日宣布剃度出家的震撼彈，告別「賴冰霞」，並透露法號為「釋動如」，卻被外界批評拋家棄子，對此她親自回應，表示會在2周內辦妥離婚。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-05 13:51:24
賴冰霞在2021年最後一天時，在臉書發文預告：「再見2021，接下來將會是人生大轉變，2022開始我的下半生將會活得更精彩。」在1月1日實則是宣布：「一月一號2022最後一次以賴冰霞這名字向大家請安。明天一月二號從此改變身份，改名換姓，不能再叫我冰霞或霞姐了，要一些時間去適應。下半生願我福慧雙修。」
2日時她在臉書開直播分享剃度的整個過程，影片裡她穿著袈裟、剃光頭髮，虔誠的跪地，獲得師父賜予法號「釋洞如」。沒想到此舉讓許多人無法接受，紛紛批評她「拋夫棄子」。針對這些批判，賴冰霞在臉書上澄清，自己早在7、8年前就曾短暫出家，但因為當時兒子年紀還小，所以只好暫緩出家計畫，但現在兒子已經24歲了，因此向丈夫提了出家的想法，並決定遵從內心出家剃度，她也表示：「協議離婚並在2周內辦好一切手續，未來會以好朋友身分繼續相處。」
此外，賴冰霞也提到她與老公的緣分，兩人早年曾一起到寺廟當義工，也曾結伴到佛堂上課，「我們都很清楚下半輩子要走哪一條路，希望過什麼樣的生活，所以我們互相鼓勵，互相成就，把夫妻關係變成僧眾關係，也把感情變為更大的奉獻。我們互相成全對方想做的事，那不是比做夫妻更有意義嗎？」