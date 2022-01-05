只是友情？王子遭爆「滑出郭雪芙香閨」 未來發展沒說死
藝人王子（邱勝翊）近日被周刊爆出與郭雪芙熱戀，本月搭計程車直奔郭雪芙內湖香閨，不過他透過經紀人向《NOWnews今日新聞》否認。王子今（5）日出席節目《全明星運動會》第三季記者會時，澄清2人真的只是好朋友，至於未來是否有機會發展，他表示「很難說」，並沒有把話說死。
記者侯家瑜/台北報導
2022-01-05 14:00:05｜2022-01-05 14:06:04
王子前陣子在節目上發生「翻船意外」，被問到好友郭雪芙是否有關心，他笑說大家都是好朋友，不過有請對方準時收看《全明星運動會》，還不忘替郭雪芙宣傳戲劇：「要先講兇手是誰，請大家都多多支持《華燈初上》。」王子隨後也趕緊將話題轉到宣傳內容：「我們紅隊有拍攝一些宣傳影片，感謝圈內的好友都有大力幫我們分享。」與郭雪芙的戀情則沒有多提。事實上，王子與郭雪芙一直都是好友，2人因合拍電影《山中森林》，交情更近一步，至於往後戀情發展，會不會從友情昇華為愛，讓外界十分好奇。
擔任《全明星運動會》第三季紅隊隊長的王子，曾透露自己注重形象，所以無時無刻都要關心一下頭髮，而他運動時帥氣的模樣也迷倒不少觀眾，怎料日前突然發生意外，讓他腳整個呈現紅腫狀態，雖然目前仍無法上場，不過好險照X光後，腳踝只有拉傷、扭傷並無大礙，復原狀況良好。