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只是友情？王子遭爆「滑出郭雪芙香閨」　未來發展沒說死

▲王子（右）回應與郭雪芙緋聞，左為賀軍翔。（圖／三立提供）
▲王子（右）回應與郭雪芙緋聞，左為賀軍翔。（圖／三立提供）

記者侯家瑜/台北報導

2022-01-05 14:00:05｜2022-01-05 14:06:04

藝人王子（邱勝翊）近日被周刊爆出與郭雪芙熱戀，本月搭計程車直奔郭雪芙內湖香閨，不過他透過經紀人向《NOWnews今日新聞》否認。王子今（5）日出席節目《全明星運動會》第三季記者會時，澄清2人真的只是好朋友，至於未來是否有機會發展，他表示「很難說」，並沒有把話說死。

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▲王子（右三）回應與郭雪芙緋聞。（圖／記者侯家瑜攝）
▲王子（右三）今天出席《全明星運動會》第三季記者會。（圖／記者侯家瑜攝）
王子前陣子在節目上發生「翻船意外」，被問到好友郭雪芙是否有關心，他笑說大家都是好朋友，不過有請對方準時收看《全明星運動會》，還不忘替郭雪芙宣傳戲劇：「要先講兇手是誰，請大家都多多支持《華燈初上》。」王子隨後也趕緊將話題轉到宣傳內容：「我們紅隊有拍攝一些宣傳影片，感謝圈內的好友都有大力幫我們分享。」與郭雪芙的戀情則沒有多提。事實上，王子與郭雪芙一直都是好友，2人因合拍電影《山中森林》，交情更近一步，至於往後戀情發展，會不會從友情昇華為愛，讓外界十分好奇。

▲王子（左）、郭雪芙合作翻唱歌曲。（圖／喜鵲娛樂提供）▲王子（左）、郭雪芙一直都是好友。（圖／喜鵲娛樂提供）
擔任《全明星運動會》第三季紅隊隊長的王子，曾透露自己注重形象，所以無時無刻都要關心一下頭髮，而他運動時帥氣的模樣也迷倒不少觀眾，怎料日前突然發生意外，讓他腳整個呈現紅腫狀態，雖然目前仍無法上場，不過好險照X光後，腳踝只有拉傷、扭傷並無大礙，復原狀況良好。

▲《全明星3》王子才剛連奪MVP，突曬腳傷照吐露自責心聲。（圖／王子IG）
▲《全明星3》王子日前因腳傷相當自責。（圖／王子IG）
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