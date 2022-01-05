智慧車再進化　4大黑科技跨進爆發性商機！

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2021年全球汽車市場因為缺晶片，汽車成交量估計下滑五百萬到八百萬輛，2022年晶片缺貨舒緩，加上美國汽車庫存創歷史新低，有望迎來報復性反彈商機，此刻再藉由CES展帶熱題材，智慧車黑科技也成了資本市場布局重點。
隨著智慧車與電動車被各界看重為未來銷售主流，連帶四大黑科技也將崛起，包括讓汽車更聰明、更酷炫、更輕量、跑更遠，背後都隱藏科技製造發展的新技術，觸動的商機將達兆元台幣，而搶進供應鏈的台商，將大步跨進爆發性商機。
《財訊》進一步指出，2021年鴻海旗下富智康宣布投資8000萬美元，與品牌車廠Stellantis合資布局車用智慧座艙和車聯網方案。這是鴻海董事長劉揚偉在打造MIH電動車平台後，最重大的汽車技術投資，目標就是發展先進的汽車智慧座艙科技。
無獨有偶，和碩也積極將新科技融入智慧座艙系統，和碩第八事業群總經理賴哲彥分析，隨著科技演進，汽車駕駛座艙不僅愈來愈電子化，車用螢幕也愈來愈大；也因為AI科技的演進，讓駕駛座艙可以跟車外情況即時互動，成為未來汽車市場的主流。
汽車智慧座艙各項科技的發展，成為國際科技龍頭廠角逐的重要戰場。不只如此，LED則是讓汽車「更酷炫」的黑科技基礎；2021年全球車用LED市場產值比2020年成長31.8％，快速成長的趨勢可期。 據《財訊》分析，輕量化則是第三個重要科技發展方向，美國與中國這兩大經濟體，帶頭推出減輕汽車重量的新規定。美中汽車節能政策齊發，帶動汽車輕量化成為世界趨勢，台商在汽車輕量化市場布局有成的，包括敏實集團旗下的精確、英利，與台灣製造汽車鋁框的巧新。
此外，為了讓汽車跑更遠，能源效率更高，汽車零組件運用第三代半導體是近期汽車科技發展的顯學。無論從輕量化到第三代半導體，國內指標廠商都已陸續展開布局，潛藏各種投資機會，滾滾商機值得超前部署。