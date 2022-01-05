不只佛跳牆？必勝客再推1998元「一公尺披薩」：先想怎搬
必勝客才剛推出999元佛跳牆披薩，連帶下周才要正式開賣的「一公尺披薩」，因為和YouTuber合作開箱，影片在昨（4）晚曝光後，隨即引發網友高度關注。雖然披薩口味一點都不怪奇，但長達1公尺的披薩盒，還是讓眾人看傻眼，好奇這是幾人份，由於限定外帶，也引來單身族和機車族抗議：「我先想怎麼搬回家。」
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-05 14:17:39｜2022-01-05 14:19:27
必勝客預計1月11日起限店開賣「一公尺派對巨飽盒」，只提供外帶服務，即日起開放民眾預購。據了解，套餐內容可任選3個大披薩經典口味、2款紙包筆管麵指定口味，並固定搭配5份副食（BBQ烤雞8翅8腿、薯金幣40個、芝心腸8個、QQ球8個、鱈魚塊8個），App早鳥預購加送1.25L可樂，否則套餐沒有另附飲料，每組1998元。
由於「一公尺披薩」下周才正式開賣，因此一般民眾現在還買不到，而必勝客在預購期間找來YouTuber壹加壹拍攝開箱影片，不到24小時便吸引近13萬人次觀看。最大噱頭正是長達一公尺的披薩盒，壹加壹表示，搭捷運時不只被站務人員眼神關切，搬運時還不能立起來，尤其兩人合搬搭手扶梯時，還得盡量保持平行，儼然像在玩電流急急棒，成功娛樂到一票網友：「只是搬個披薩為什麼這麼好笑？」
根據壹加壹的開箱影片顯示，披薩外盒實際長度是105公分，內裝的食物排列長度僅約85公分，且披薩是改切成長方形，共36片，等於每款口味有12片。壹加壹認為，改切成長方形的披薩比片狀更好拿取，「要開Party直接訂一個很爽，因為它都切好，一個一個很小的份」。
不過餅皮限綁定方形鬆厚餅皮，無法自行選擇，讓壹加壹直呼可惜，「有4個人要吃一整個直角的餅皮，真的有點厚。」另外如果想買一公尺披薩的人，必須先好好考慮一下怎麼拿取。
一公尺披薩也立即在批踢踢引發相關討論，有網友發問若是單身沒朋友，一個人吃得完一份嗎？多數人都認為3款披薩口味可自選，內容還不錯，不過整體價格看起來還是「有點盤」，最大問題則是機車族直接ByeBye，「開車才能載，有點麻煩。」