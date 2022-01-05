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正子製藥技術 突破標靶治療和信醫院核子醫學科主任黃玉儀醫師以「正子製藥到核醫標靶治療」主題來介紹正子製藥的技術和設施，不僅克服正子攝影藥物半衰期短的困難，也突破過往傳統依靠迴旋加速器製造放射性同位素藥物的天花板，讓核子醫學技術掙得癌症診斷與攝護腺癌治療的一席之地。
高規格正子製藥 造福攝護腺癌病人黃玉儀醫師表示，核子醫學界最新的突破與契機，利用藥廠等級的高規格正子製藥設施，在醫院內當場製造Ga-68-PSMA正子掃描藥物，進行PSMA正子掃描，不但將為病人更早確診腫瘤是否仍然停留在攝護腺囊內，也能早期找到復發的攝護腺惡性腫瘤，並在不久的將來銜接Lu-177-PSMA治療，造福更多台灣的攝護腺癌症病人。
減少癌症發生、死亡 把握生活五原則根據衛福部國民健康署的資料，台灣全國10大癌症2013-2017年侵襲癌新發個案五年觀察存活率為52%，而和信醫院癌症病人的平均五年觀察存活率已達到74%。和信醫院立下「減少癌症的發生率和死亡率」的願景，積極於健康促進推廣，協助國人落實健康的生活模式，把握健康生活五原則：「戒菸檳酒」、「均衡飲食」、「規律運動」、「體重控制」、「定期篩檢」，並且為每一個病人爭取最佳的醫療成效、提升醫療品質，進而減少癌症對生命的威脅。
資料來源：健康醫療網 核子醫學創新技術 癌症治療推向新紀元
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