被移除劣跡藝人！王力宏取消直播反攻　擔憂李靚蕾做傻事

本週即將解除隔離的王力宏，扭轉了去年婚變風波的頹勢，展開新的一場輿論戰，除了滅火跟Yumi、徐若瑄的緋聞，更以曝光同事心聲，反擊李靚蕾手中沒有其出軌證據，瞬間轉變網路風向，大陸民間流傳的劣跡藝人名單裡，原本榜上有名的他，已經被移除了，粉絲信心滿滿表示，看來王力宏並未被封殺，在大陸復出非常有希望！





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▲大陸流傳的劣跡藝人名單，王力宏去年榜上有名。（圖／翻攝微博）

▲大陸流傳的劣跡藝人名單，只見李雲迪、吳亦凡，王力宏已經被移除了。（圖／翻攝微博）

王力宏去年被李靚蕾毀滅式爆料，5篇長文洋洋灑灑寫了上萬字，連續揭露召妓、約砲、小氣、心理有問題，打得他毫無招架之力，王力宏首次發布文章反擊時，原先表示將會逐條說明，最後卻「左思右想」扛下所有責任，宣布暫退演藝圈，為離婚設下停損點。





昨有大陸網友，轉述王力宏工作人員的說法，表示團隊先前想讓王力宏開直播，一一反駁女方控訴，但是王一直認為李靚蕾是個很偏激的人，如果撕破臉也揭穿她的話，3個小孩都在李靚蕾身邊，擔憂她會帶著孩子做出一些過激舉動，比如跳樓的行為，才會決定噤聲，吞下一切苦果。





▲網友透露，王力宏原先想藉由直播一一反駁李靚蕾的控訴。（圖／王力宏吧官方微博）

而王力宏離婚鬧得沸沸揚揚，被取消多個代言合作，出道26年的優質形象崩塌，遭受網友謾駡，當時還被列入民間流傳的劣跡藝人名單中，網友抽絲剝繭後，認為李靚蕾光靠小作文，沒有確切證據，很難把王力宏入罪，連國台辦發言人馬曉光都說「不能把某個人在網路上的說法當成官方態度」，幫他打了一劑強心針。





如今檢視劣跡藝人名單，仍可發現李雲迪、吳亦凡的名字，卻已經不見王力宏，其微博、超話未受限制，顯然沒有遭到封殺，但網友普遍認為，王力宏即使洗白復出，未來地位也很難與過去匹敵，現在就等李靚蕾是否能拿出新證據，才有可能在「宏蕾之戰」扳回一城。



