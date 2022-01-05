Sony CES展帶來Vision-S 02 Concept及成立Sony Mobility，鬆口表示考慮進軍動電車市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著汽車使用愈來愈多電子系統及轉型成電動車，許多非汽車產業都踏足領域推出電動車，其中Sony就於2020年CES展帶來Vision-S概念車，透過Vision-S概念車來展現自身科技實力，但Vision-S概念車不論外觀或座艙成熟度都頗高，加上後來又進行Vision-S道路測試，種種讓各界猜測是否會推出量產版進軍電動車市場，對此Sony則表示路試只是為了測試系統，並釋出和汽車品牌合作訊息，但之後又表示現階段不會大量生產，此話也留下不小想像空間。
本屆CES Sony帶來4,895mm×1,930mm×1,651mm，軸距3,030mm的Vision-S 02休旅概念車，Vision-S 02與Vision-S搭載相同的兩具200kW電動馬達與超過400公里續航力的表現，但在車室則提供7人座配置，而Vision-S 02的目的當然也是藉此來展現更成熟先進的安全、互聯、影音娛樂等系統。
但除了展示Vision-S 02外，Sony更進一步表示成立Sony Mobility子公司，並考慮進軍電動車市場，此話又再度讓各界好奇Sony是否會將Vision-S與Vision-S 02進行量產，當然所謂的踏足電動車市場與推出量產車，也有可能只是提供系統平台供其它品牌使用。