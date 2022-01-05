等了10年 中市海線首座國運中心開工

台中市政府力推「酷運動、酷城市」，鼓勵全民運動，海線首座「清水國民暨兒童運動中心」今 (5) 日開工，規劃兒童運動、球類、泳池空間，以及可彈性使用的競技與集會場所，提升清水、沙鹿及梧棲等區域市民的運動環境，預計 113 年中旬完工。市長盧秀燕表示，在地民眾對這座國運中心期盼已久，完工後將可提供海線市民大型運動場館，且大人小孩都可以用，促進民眾健康。



建設局今舉行「清水國民暨兒童運動中心」動土典禮，盧秀燕出席表示，「清水國民暨兒童運動中心」為海線地區首座國民運動中心，是海線等了 10 年的建設，總經費 6 億 3241 萬元，完全是市府的預算，有游泳池、籃球場、羽球場、體適能中心、韻律教室等，讓海線市民能在大型運動場館運動。



台中市議會議長張清照表示，他積極爭取「清水國民暨兒童運動中心」，感謝盧市長對海線建設的支持，讓清水國運中心動工，完工後將可帶動市民運動風氣，也將成為海線新地標。

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