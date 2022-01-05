等了10年 中市海線首座國運中心開工

建設局今舉行「清水國民暨兒童運動中心」動土典禮，盧秀燕出席表示，「清水國民暨兒童運動中心」為海線地區首座國民運動中心，是海線等了10年的建設，總經費6億3241萬元，完全是市府的預算，有游泳池、籃球場、羽球場、體適能中心、韻律教室等，讓海線市民能在大型運動場館運動。
台中市議會議長張清照表示，他積極爭取「清水國民暨兒童運動中心」，感謝盧市長對海線建設的支持，讓清水國運中心動工，完工後將可帶動市民運動風氣，也將成為海線新地標。
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副議長顏莉敏則說，「清水國民暨兒童運動中心」是在地相當期待的建設，且完全是市府預算，沒有用到中央預算，感謝盧市長讓這項建設順利開工，期盼工程順利。
建設局指出，清水國民暨兒童運動中心用地最早是由前議長張清堂爭取興建清水運動公園，後由現任議長張清照在擔任副議長任內，特別向市府爭取六億三千多萬元預算辦理運動中心，透過運動中心的建設推動，盼讓海線民眾享有更舒適、便利的運動空間。
建設局長陳大田表示，清水國民暨兒童運動中心土地位在清水區鎮政路，面積二萬三千多平方公尺，目前規劃運動中心以取得綠建築銀級標章及智慧建築合格級為目標，並爭取金安心工程認證，讓運動中心具系統整合、安全整合、節能防災、健康舒適及智慧創新等複合式功能。
「清水國民暨兒童運動中心興建工程」總經費6億3241萬元，一樓規劃兒童運動中心及多功能運動中心，及長二十五公尺、八個水道的游泳池，二樓為機電空間，三樓為體適能運動中心、綜合球場，四樓為羽球場、競技運動中心，將來可打羽球、籃球、游泳、跳韻律、做SPA等，並保留可彈性使用的競技及集會場所。