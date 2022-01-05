福原愛有望再婚！江宏傑早知情 「視訊頻率」洩家庭近況
江宏傑去年與福原愛結束5年婚姻後，仍將生活重心投入工作和家庭，福原愛前陣子爆出與新歡「橫濱男」復合，還可望再婚，也不吝於透過社群平台露臉，反觀江宏傑氣色卻不如以往，他5日出席節目《全明星運動會》第三季記者會時，表示確實有看到前妻的新聞，也透露目前家裡的近況。
記者侯家瑜/台北報導
2022-01-05 14:37:06｜2022-01-05 14:53:57
江宏傑日前在臉書上回顧2021：「2021年也許不是這麼如意，但也算是成長不少。」疑似已經得知福原愛找到下一春的消息，看來尚未走出離婚陰霾，而江宏傑今天被問到此事，支支吾吾表示有看到前妻正在熱戀的消息，至於是否會祝福對方，僅低調回覆：「要去問她，怎麼會問我？」一旁的藍隊領隊錢薇娟也按照慣例，出面替他擋刀：「我會祝福啦！」談及家庭近況，江宏傑透露目前過年尚未安排任何計畫，認為大家可以聚集在一起吃年夜飯比較重要，也表示現在一如往常，幾乎每天都會讓小孩和福原愛視訊。
《全明星運動會》將於22日再次走進小巨蛋，舉辦跨鏈科技「全明星運動會 巨蛋熱血演唱會」，讓觀眾近距離感受現場廝殺，現場將比賽4項刺激項目，包括射箭、巧固球、拔河與躲避球，與觀眾一起見證獎落在哪個隊伍，MVP贏家是誰，感受季中賽的刺激賽事，特別的是，除了競技外，現場也邀請《大嘻哈時代》高人氣歌手現場演唱，熱血的饒舌演出令粉絲相當期待。