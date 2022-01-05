桃機再1清潔員染疫！臨時改搭同交通車 自行採檢被找到
桃機一名清潔員，本月3日確診COVID-19，經擴大匡列篩檢，4日又新增2名清潔員、1名防疫計程車司機染疫。今（5）日再增1位清潔員染疫，目前總共桃機感染案已有5人確診。而今日新增的清潔員案17266，曾與其他染疫清潔員搭同班交通車，昨天之所以第一時間沒被匡列到，是因為案17266本來不是搭乘該交通車人員，是臨時自行改搭乘。而後案17266身體不適，到社區篩檢站採檢後才確診。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 14:53:41
指揮中心說明，案17266的Ct值為16，3號出現喉嚨不適、乾咳等症狀，自行前往社區篩檢站採檢後確診。而記者會上有媒體質疑，為何第一時間未能掌握案17266與其他染疫清潔員搭乘同班交通車？陳時中則解釋交通車並非隨到隨發，而是要對名單才能上車，因此大致上都有掌握到。
但案17266臨時自行改搭交通車的狀況，確實第一時間未能了解。不過陳時中也強調，本來按照進度就會安排所有清潔員採檢，只是案17266因有不適症狀，自行前往篩檢站採檢。
陳時中表示，目前總共匡列有861位清潔人員要採檢，目前1位陽性，2位待採，另外還有一個目前聯絡不到，165人檢驗中。而機場防疫車輛相關則匡列577位人員，目前1位陽性，5位檢驗中。（編輯：倪浩軒）
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