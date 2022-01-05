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桃機已5人染疫！初步採檢結果出爐　家庭接觸者皆為陰性

▲指揮中心說明桃機感染案最新疫調狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明桃機感染案最新疫調狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-05 15:14:08

桃園機場一位清潔員3日確診COVID-19，為本土個案，至今群聚案件已累計5人染疫，包含4名清潔員、1名防疫計程車司機。外界憂心感染案是否為持續擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前針對確診者的家庭接觸者進行匡列，指標個案17230已列20人匡列、居家隔離8人，初步採檢結果皆為陰性。

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▲桃機染疫案家庭接觸者採檢結果。（圖／指揮中心）
▲桃機染疫案家庭接觸者採檢結果。（圖／指揮中心）
指揮中心說明桃機感染案的家庭接觸者匡列及採檢情形，最先傳出確診的案17230已匡列20人，其它染疫者分別匡列了1～3人，今日最新確診的案17266還在調查中。而目前這些家庭接觸者的初步採檢結果，都是陰性。

▲桃機染疫案職場接觸者採檢結果。（圖／指揮中心）
▲桃機染疫案職場接觸者採檢結果。（圖／指揮中心）
陳時中強調，將會持續擴大匡列相關接觸者進行採檢。另外陳時中昨日也曾解釋，家庭接觸者沒有出現確診狀況，因此研判桃機感染的病毒源自機場，社區的風險相對低。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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