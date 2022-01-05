國鼎「新冠口服藥」二期解盲成功　陳時中力讚值得肯定　

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今解盲結果公布，根據數據顯示，在第14天用藥組的患者的康復率是97.9%；此外，用藥組在第28天所有病人都沒有死亡、也沒有呼吸衰竭，康復率是100%。
另用藥組的ICU重症病人中位數治療天數和安慰劑組中位數治療天數相比，用藥組的治療時間縮短了9.5天；在安全性方面，本次人體試驗的整體不良反應監測顯示，口服的Antroquinonol也展現出非常良好的安全耐受性，後續將向美國FDA申請EUA審查。
除了國產口服藥傳捷報，國產高端疫苗今也傳出好消息，高端透過聲明表示，根據實驗數據顯示，高端疫苗追加第三劑，可對新型變異株Omicron提供一定程度的保護力，效果與mRNA疫苗類似，且皆優於腺病毒載體疫苗。
對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今下午疫情記者會中表示，台灣生技實力值得肯定，針對國鼎新冠口服藥二期臨床試驗解盲成功，可向美國FDA申請緊急授權（EUA）審查，「我們恭喜他」。
不過陳時中也提醒，國鼎生技也應跟台灣提出申請，國鼎應該能在美國得到EUA，可用EUA再跟台灣申請，避免重複的路走太多，高端也相同，「我們抱著期待」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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