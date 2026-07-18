周末咖啡買一送一！出遊前先來一杯提神，萊爾富特大杯咖啡買一送一，美式、拿鐵可以任搭，不同價者以5折計算；7-11「LINE禮物」電子票券有特選拿鐵買一送一，APP行動隨時取特選美式、特選拿鐵買7送7，到店可搭配自帶杯折扣5元優惠，相當於特選拿鐵只要35元開喝；全家單品咖啡任兩杯95元，相當於加5元可多喝一杯，還有霜淇淋第二支也只要6元。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾特大杯冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月17日至7月19日
◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾蜜梅心動冰沙第2杯10元，5.6折（原價99元、第2杯平均55元）
◾青梅冰茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，5.6折（原價95元、第2杯平均53元）
◾西西里檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡任選2杯99元，5.9折（原價85元、特價50元）
📍APP｜7月17日至7月21日
◾特選拿鐵買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾特選美式買7送7，5折（原價65元、特價33元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡任14杯777元，6.5折（原價85元、特價56元）
◾風味飲系列指定冰飲任15杯777元，8折（原價65元、特價52元）
皇家純濃伯爵紅茶／黃金榛果太妃風味／靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／好時經典可可
◾冰淇淋紅茶任18杯777元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵、中杯精品馥芮白任11杯777元，7.1折（原價100元、特價71元）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月17日起至7月21日
◾中杯單品拿鐵任2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾中杯單品美式任2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾甘蔗青茶任2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第二支6元，5.6折（原價49元、特價約28元）
📍APP｜7月8日起至7月21日
◾特大特濃經典美式10杯455元，7折（原價65元、特價約46元）
◾特大厚奶拿鐵10杯604元，7.1折（原價85元、特價約60元）
🟡萊爾富
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
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🟡美廉社
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜7月17日至7月19日
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◾特大特濃經典美式10杯455元，7折（原價65元、特價約46元）
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📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
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◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）