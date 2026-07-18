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今天天氣：對流發展旺盛 各地高溫炎熱

▲周末各地高溫來到33到35度，部分地區更可能來到36度以上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：西南風持續影響 南部不定時降雨

一周天氣：下周一前水氣多 放晴時間揭曉

▲下周一前受到西南風影響，南部有不定時降雨，中部以北則有午後雷陣雨發生可能。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，周末（7月18日、7月19日）兩天天氣跟今天非常類似，台灣西南側海面上雲量偏多，隨著西南風吹拂，將對迎風面的南部地區帶來水氣，不定時有短暫陣雨和雷雨的情形，其他地方則要留意局部午後雷陣雨。溫度方面，各地還是高溫炎熱，來到33到35度左右，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷還可能達到36度以上。氣象署指出，7月17日天氣與昨天類似，環境吹西南風，南部地區不定時有陣雨或雷雨，而且有大雨發生的機率，而中部地區清晨至上午也可能有零星陣雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，局部並有大雨發生的機率，下午外出請注意天氣變化並攜帶雨具備用。氣溫方面，各地高溫炎熱，白天普遍來到32至35度，且大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷可能來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。7月16日明天的天氣，氣象署說明，受西南風影響，迎風面南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨，午後大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部、宜蘭地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。氣象署指出，本周中部以北的地區，都要注意午後雷陣雨發生的可能，受到對流發展旺盛影響，午後大台北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，而且有局部大雨發生機率。周六（18日）到下周一（20日），中南部偶爾有陣雨或雷雨發生的機率，午後山區、大台北地區則有大雨發生的機率，下周二（21日）到下周四（23日），各地多雲到晴，南部偶爾有陣雨，中北部、宜花山區則要小心午後雷陣雨。