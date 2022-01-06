宥勝忙拍8點檔不忘做愛心　無償擔任公益大使

台灣樂作創益協會長期協助「身障樂兒」，辦理代工訓練與多元課程，更於去年開辧「樂村日照中心」照顧重度身障者，但成立初期遭遇疫情，經費募集十分不易，今年宥勝無償擔任2022年度公益代言人，籌募樂村日間照護中心所需費用，包含協助重度身心障礙者的訓練課程、健康維護與生活耗材等費用。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-06 00:00:00
偶像劇人氣男神宥勝，不僅參與許多戲劇演出與節目主持，也長期投身許多公益活動，為了解「身障樂兒」的需求與學習狀況，特地撥空親身來到協會據點，實際參與樂兒的代工訓練，並與樂兒小凡一起在紙盒上貼上標籤貼紙，可愛的小凡還教導宥勝「要貼整齊不能貼歪，不然就會被老闆退貨喔!」看到樂兒們如此用心的工作態度，也和你我一樣努力認真，宥勝感動表示，「其實大家應該多到現場參訪，就能感受到他們的真誠和努力，也期許今年《成長路上救需要你》的募集專案，能順利募集，幫助身障者的未來學習」。
日前，宥勝與曾莞婷到唐綺陽老師的直播餐桌宣傳新戲《機智校園生活》，三人大談過往校園生活，分享起校園鬼故事案例，唐老師說起自己過去錄影時，嘉賓有靈異體質，不小心與「好兄弟」對眼，好兄弟為測試是不是真的可以被看到，當嘉賓被主持人問話時竟然「衝到他面前」，此時唐老師故意捉弄宥勝貼近嚇唬，宥勝瞬間被嚇得大喊：「老師你這個很恐怖耶」！曾莞婷坦言過去有遇好兄弟經驗，但都不確定是不是真的，而宥勝則分享自己到世界各地冒險旅遊，就算是睡百年古堡也都沒有覺得任何的不適，或特別的感應，被唐老師笑說是八字很重的麻瓜體質，果然適合冒險。（編輯：薛羽彤）