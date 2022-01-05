防疫計程車司機染Omicron！裝備將升級 提供防水隔離衣
桃園機場一位清潔員3日確診COVID-19，為本土個案，至今群聚案件已累計5人染疫，包含4名清潔員、1名防疫計程車司機。此為國內首起防疫計程車司機確診，格外受到外界關注。對此，指揮中心今（5）日宣布，將會提升防疫計程車司機的裝備，提供防水隔離衣。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 15:33:23｜2022-01-05 15:37:06
陳時中表示，防疫計程車司機、案17240的病毒基因定序出爐，確定感染Omicron變異株，而最新傳出確診的案17230也是感染Omicron變異株，但目前完整定序結果尚未出來，還無法判斷是否為相互傳染，關連性仍待調查釐清。
針對此次桃機感染案，指揮中心醫療應變組副組長王必勝已進駐桃機前進指揮所，目前社區篩檢站的場地狀況良好，針對相關人員持續進行採檢。
另外對於機場內人員及防疫車隊也提出加強採檢措施，宣布定義後會要求各單位儘速配合實施，未來松山、小港機場同時配合辦理。而特別針對防疫計程車司機，指揮中心也將升級防護裝備，提供防水隔離衣等等。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。