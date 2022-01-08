超狂年菜「這一盆」快四萬！鮑魚、刺參、干貝、花膠攏來

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而且「頂級鮑參盆菜」做工繁複費時，不僅要手工悉心泡發珍稀食材到成品完工，需要耗時大約近二週的製程，主廚選擇口徑約30公分的砂鍋，底層舖上北菇、白蘿蔔、大甲芋頭、枝竹、津白等較易吸附湯汁的蔬食，中層疊上鵝掌、貴妃雞、柱侯豬腩肉、燒鴨、蠔豉等肉類，最上層則擺滿需要經過發泡燜製的28頭鮑魚、刺參、元貝、中東花膠、以及帝皇蝦，食用時一層一層吃下去，豐富材料與湯汁完美交融，鮮美馥郁的層次與口感，提供了視覺與味覺兼具的頂級體驗。
這道外帶盆菜食用前，要先以大火蒸煮約40分鐘，再淋上主廚以自製蠔油和雞高湯調製而成的鮮美醬汁，飯店還很貼心的隨餐附贈烹調溫度計，民眾在家從菜餚中心點量測到70度高溫後，持續加熱約30秒即可完成，而這「頂級鮑參盆菜」每份售價3萬9800元，堪稱最貴年菜，要讓民眾用頂級食材好好犒賞自己。根據業者透露，目前已經完銷一半，大部分都是熟客、VIP每年都會向晶華預定年菜回家。這樣高單價的年菜也讓不少民眾大嘆「有機會真想試試看」，還有人開玩笑的說「吃四萬的年菜感覺一整年都很旺」。
台北美福大飯店則是到1月30日前，由「潮粵坊」港潮餐廳、「GMT」義大利餐廳、獲米其林一星肯定的「米香」台菜餐廳與「宴會廳」，聯手推出多道中、西式外帶年菜，有適合四到六人的「飄香圍爐宴」桌菜，每組1萬2800元，內含招牌蜜汁叉燒、烏魚子、川味海蜇、滷水鴨翅及馬口魚等海陸五款前菜，大器又鮮美的「蒜蒜蔥沖龍蝦身」，膠質豐厚的「潮式豆醬燜石斑」、招牌菜色「福牛三聖聚寶盆」，年夜飯必備鮮湯「粵式胡椒煲雞鍋」，手工年菜「荷葉鮑魚珍珠雞」及節慶甜品等。
台北君悅也推出多款外帶年菜，其中中餐廳鎖定小家庭推出的六人份圍爐宴5888元(原價7,680元)，菜單設計囊括六樣招牌前菜及四道功夫熱菜；還有履獲評比肯定「雲錦中餐廳-九頭鮑甕裡禪」5680元，與象徵圓滿富足「漂亮廣式海鮮餐廳-胡椒銀杏豬肚煲」3680元等。