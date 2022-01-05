臥龍洞3屍命案解剖報告曝！1人脖子有掙扎傷 檢方提看法
去年12月31日，32歲的范姜姓男子，被民眾發現於南投埔里、臥龍洞古道邊坡吊頸身亡，而同行的情侶郭姓男子、王姓女子則離奇失蹤。本月4日下午，距離范姜姓男子陳屍處約200公尺，搜救隊尋獲2人屍體，同樣也是吊頸身亡。一同登山的3人全部死亡，檢警今（5）早會同法醫對情侶2人遺體解剖相驗，初判遺體均無明顯外傷，但詳細死因仍待鑑定。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 16:12:05
回顧整起案件，最先被發現的范姜姓男子遺體，吊死在臥龍洞一處邊坡，嘴裡跟手中都有放置燃燒過的香菸，疑似是某種宗教儀式，檢警3日會同法醫解剖，發現遺體頸部有生前掙扎的不規則傷痕，初步研判非他殺。
而一同登山的郭男跟王女2人失蹤後，搜救隊連日尋人，直到4日下午才在范姜姓男子陳屍處不遠，發現2人遺體吊掛在樹上。初步研判情侶2人遺體均無明顯外傷，但須等進一步鑑定結果出爐，才能知道是否為他殺、或「被加工自殺」。
目前案情相關3人全數死亡，情節十分離奇，檢方強調不會排除任何可能性，將持續偵辦，並等待進一步解剖相驗的結果。（編輯：倪浩軒）
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