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沒返鄉專車寄身分證回來就好？林靜儀：太誇張了！

▲林靜儀今由林佳龍陪同在霧峰區車隊掃街。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.05）
▲林靜儀今由林佳龍陪同在霧峰區車隊掃街。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.05）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-05 15:55:24｜2022-01-05 17:10:49

中二立委補選將在週日投票，國民黨年輕人發起癱瘓返鄉專車行動，台中市黨部才澄清是個人行為，再傳有里長說「不必返鄉，身分證寄回來就好」。民進黨候選人林靜儀驚呼「太過分！太誇張了！發現這樣的行為，請立即向檢調單位選舉。」

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1月9日的中二選區立委補選投票，民間發起返鄉投票專車方便年輕人行使投票權，報名系統卻遭人癱瘓。基進黨組織部主任李雨蓁昨指，國民黨台中市黨部LINE社群名為「KMT社群管理員黃子豪」，是癱瘓報名系統的始作俑者，焦糖哥哥陳嘉行查出，黃子豪身兼台中市政府青年諮詢會的委員。

國民黨台中市黨部主委林敏霖證實，黃子豪是國民黨年輕一輩，非常熱心，癱瘓報名系統純粹個人行為，但他認為不必如此，因為民眾返鄉投票不見得是投給民進黨，也有可能投給國民黨。

▲焦糖哥哥陳嘉行查出，發起癱瘓報名系統的黃子豪身兼台中市政府青年諮詢委員。（圖／焦糖哥哥陳嘉行臉書，2022.01.05）
▲焦糖哥哥陳嘉行查出，發起癱瘓報名系統的黃子豪身兼台中市政府青年諮詢委員。（圖／焦糖哥哥陳嘉行臉書，2022.01.05）
民進黨候選人林靜儀上午掃街前被問及此事，批評心態可議，「故意造假登記，就是先假設年輕人不喜歡你，別人不喜歡你要檢討，而不是干擾他們的投票意向。」她說年輕人離鄉背井求學就業，短短3個月回鄉投票3次，負擔比較大，「造假癱瘓的行為，對年輕人一點體恤都沒有。」

下午媒體再問她，地方傳出里長表示不必返鄉投票，把身份證寄回來就好。林靜儀十分驚訝：「真有里長叫在外面的孩子，把身份證寄回來？這違反選罷法吧？這行為非常誇張、非常不可取，如果真有聽到，請向檢調單位選舉。」

對於選監人員爭議，她說「理論上是要相信選務人員，但過去發生太多讓民眾不信任的事情。對手的地方組織非常紮實，可以知道哪戶在家、哪戶還沒出來投票，車都可以開到門口。」她向年輕人喊話：「3個月投3次非常疲倦，我知道你們累了，但這一票真的不能沒有你，拜託年輕人再辛苦一次，未來地方政治才可以越來越好。」

林靜儀也拜託熱心鄉親當正義聽診器，在投開票所30公尺之外輪班、幫忙注意各種異常行為「，如此一來，這些不良的行為比較沒機會做出來。」

▲黃子豪昨深夜在臉書發聲明，文末強調正面對決，事後卻關閉臉書。（圖／陳子瑜臉書轉發，2022.01.05）
▲黃子豪昨深夜在臉書發聲明，文末強調正面對決，事後卻關閉臉書。（圖／陳子瑜臉書轉發，2022.01.05）
黃子豪昨深夜在臉書發聲明，感嘆「純粹鼓勵自家青年回鄉投票的舉動，演變成遭人誤會『癱瘓』……有心人士大做文章」。他說對於個人行為造成誤會及反感深感抱歉，但強調「#我做事#從不逃避#正面對決」。但發文12小時後臉書已關閉，目前看不到這則貼文。基進黨新聞部副主任陳子瑜則挖苦「昔有蔣公敗退叫轉進，今有子豪癱瘓稱鼓勵」。

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