COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

桃園市公布最新確診者足跡　包括歌友會、賣場、傳統市場

▲桃園市政府公布最新確診者足跡。圖為環保局人員昨日在相關地區進行消毒清潔。（圖／桃園市環保局提供）
▲桃園市政府公布最新確診者足跡。圖為環保局人員昨日在相關地區進行消毒清潔。（圖／桃園市環保局提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-05 16:00:09｜2022-01-05 17:35:30

桃園機場一位清潔員3日確診COVID-19，為本土個案，今（5）日又新增一清潔員案17266確診，至今群聚案件已累計5人染疫。而桃園市衛生局下午也公布最新確診者足跡，包括忠貞市場、中北黃昏市場，家樂福中壢店、大潤發平鎮店等，民眾如曾出入上述場所，請於1月18日前自我健康監測。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲桃園市政府公布最新確診者足跡。（圖／桃園市政府）
▲桃園市政府公布最新確診者足跡。（圖／桃園市政府）
衛生局表示，案17266平常搭乘八德線交通車，原未列在原本交通車乘車名單中，但因看診復健的需求，於12月25日至1月4日自行改搭中壢線交通車，因此其曾與案17230、17238、17239共乘交通車。案17266於1月4日至龍岡大操場天幕社區採檢站採檢後確診，Ct值16，症狀包括乾咳、喉嚨不適等等，其同住兒子已於1月5日凌晨至部立桃園醫院採檢，檢驗結果為陰性，目前已匡列隔離，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作目前也正在進行中。

衛生局也公布案17230、17238、17239、17266之公共場所足跡，包括曾於110年12月29日至111年1月2日前往金嗓歌友會；12月30日至31日上午搭乘中壢客運112N號公車往忠貞市場方向；12月30日至31日下午搭乘桃園客運112S號公車往金鋒市場方向；111年1月1日16：35-17：21前往家樂福中壢店；1月2日18：00前往金翔鴻麵包店；1月3日08：15-09：20前往弘爺漢堡冠柏店，09：00-10：00前往忠貞市場，11：00-12：00前往大潤發平鎮店，16：10-16：20前往懷仁大藥局，16：25-16：50前往中北黃昏市場，21：15-21：19前往百年神仙蛋糕；1月4日11：45前往中華電信內壢忠孝服務中心。

衛生局提醒，民眾如曾出入上述場所，請於1月18日前進行自我健康監測；監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀