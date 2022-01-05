桃園市公布最新確診者足跡　包括歌友會、賣場、傳統市場

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衛生局也公布案17230、17238、17239、17266之公共場所足跡，包括曾於110年12月29日至111年1月2日前往金嗓歌友會；12月30日至31日上午搭乘中壢客運112N號公車往忠貞市場方向；12月30日至31日下午搭乘桃園客運112S號公車往金鋒市場方向；111年1月1日16：35-17：21前往家樂福中壢店；1月2日18：00前往金翔鴻麵包店；1月3日08：15-09：20前往弘爺漢堡冠柏店，09：00-10：00前往忠貞市場，11：00-12：00前往大潤發平鎮店，16：10-16：20前往懷仁大藥局，16：25-16：50前往中北黃昏市場，21：15-21：19前往百年神仙蛋糕；1月4日11：45前往中華電信內壢忠孝服務中心。
衛生局提醒，民眾如曾出入上述場所，請於1月18日前進行自我健康監測；監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。