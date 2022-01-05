棒球／木棒聯賽開打　46校爭冠！郭泓志、吳念庭站台打氣

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110學年度學生棒球聯賽，除了既有的個人獎項及團體獎盃外，為鼓勵選手們團隊合作，爭取團隊及個人榮譽，增加了前八名教練及球員個人獎牌。而今年度的硬式木棒組聯賽的冠、亞軍隊，還可獲得創見資訊提供的紀念毛巾及隨身碟；而大會的「投手MVP」及「野手MVP」，則可獲得「台灣美津濃」價值5萬元的產品贊助。
旅美大聯盟退役選手郭泓志，在今天記者會中發表「高中棒球新秀運科提升訓練試辦計劃」。這項計劃是由教育部體育署與郭泓志合作，預計將自高中硬式木棒組及鋁棒硬式組的學校，選出北、中、南、東區代表學校，由郭泓志及專業的運動科學訓練團隊，長期地每兩週透過實際互動，傳遞系統化運動科學訓練，期待幫助青棒選手提升運動表現、預防運動傷害、恢復疲勞，更進一步能延長球員運動生命。
110學年度高中棒球硬式木棒組聯賽共分四階段，第一階段起，將由智林體育台在有線電視、粉絲團及youtube提供主、副球場的轉播服務，並在Getwin Sports Youtube & Twitch、中華民國學生棒球運動聯盟粉絲團、公視影音網、有線電視MOMO TV播出，還有YAHOO!運動頻道也會針對10點後以後的場次同步播出，球迷朋友可透過多元的轉播平台，欣賞精彩的比賽。相關賽事及轉播訊息，可前往中華民國學生棒球運動聯盟官網（https://reurl.cc/ObypvX）或粉絲團（https://reurl.cc/6g6E5O）查詢。