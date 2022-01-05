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棒球／木棒聯賽開打　46校爭冠！郭泓志、吳念庭站台打氣

▲高中木棒聯賽即將開打。（圖／記者黃泓哲攝影）
▲高中木棒聯賽即將開打。（圖／記者黃泓哲攝影）

記者黃泓哲/台北報導

2022-01-05 20:01:07

「110學年度高中棒球硬式木棒組聯賽」再創新高，共有46支隊伍參加，將於1月9日起，在高雄市及臺南市的8個球場點燃戰火，分四階段，爭奪冠軍榮耀。每階段賽事，均將透過網路轉播主、副球場，服務全國各地不能到場的球迷朋友。 

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今年共有三所新加入硬式木棒組聯賽的學校，分別是國立白河商工、臺南市私立陽明工商及臺北市私立稻江高商，讓木棒組賽事競爭更激烈，今年各隊還拍攝了加油影片，紛紛展現「咱尚勇」的氣勢，除了各校的後援會，希望號召更多校內外師生來為自己加油打氣。 

110學年度學生棒球聯賽，除了既有的個人獎項及團體獎盃外，為鼓勵選手們團隊合作，爭取團隊及個人榮譽，增加了前八名教練及球員個人獎牌。而今年度的硬式木棒組聯賽的冠、亞軍隊，還可獲得創見資訊提供的紀念毛巾及隨身碟；而大會的「投手MVP」及「野手MVP」，則可獲得「台灣美津濃」價值5萬元的產品贊助。 

旅美大聯盟退役選手郭泓志，在今天記者會中發表「高中棒球新秀運科提升訓練試辦計劃」。這項計劃是由教育部體育署與郭泓志合作，預計將自高中硬式木棒組及鋁棒硬式組的學校，選出北、中、南、東區代表學校，由郭泓志及專業的運動科學訓練團隊，長期地每兩週透過實際互動，傳遞系統化運動科學訓練，期待幫助青棒選手提升運動表現、預防運動傷害、恢復疲勞，更進一步能延長球員運動生命。 

110學年度高中棒球硬式木棒組聯賽共分四階段，第一階段起，將由智林體育台在有線電視、粉絲團及youtube提供主、副球場的轉播服務，並在Getwin Sports Youtube & Twitch、中華民國學生棒球運動聯盟粉絲團、公視影音網、有線電視MOMO TV播出，還有YAHOO!運動頻道也會針對10點後以後的場次同步播出，球迷朋友可透過多元的轉播平台，欣賞精彩的比賽。相關賽事及轉播訊息，可前往中華民國學生棒球運動聯盟官網（https://reurl.cc/ObypvX）或粉絲團（https://reurl.cc/6g6E5O）查詢。

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