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Netflix「1月下架片單」惹網友崩潰　世紀神劇剩1天可追

▲Netflix下架經典英劇《新世紀福爾摩斯》。（圖／翻攝Netflix）
▲Netflix下架經典英劇《新世紀福爾摩斯》。（圖／翻攝Netflix）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-01-05 16:22:58

Netflix是台灣串流平台的龍頭，成為不少人追劇看片的精神糧食，每月固定更新影劇作品的Netflix，近日公布1月份下架的片單，包括《玩命關頭：特別行動》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》、《惡靈古堡6：最終章》等，每一部都是票房強片，掀起網友一片哀號聲浪。

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▲《怪獸與葛林戴華德的罪行》前導預告片。（圖／華納兄弟，2018.03.14）
▲《怪獸與葛林戴華德的罪行》下架。（圖／華納兄弟）
不過最讓粉絲痛心的，莫過於1月6日到期、「奇異博士」班奈狄克康柏拜區的成名影集《新世紀福爾摩斯》，而且是1到4季全部下架，網友淒喊「福爾摩斯？你跟我開玩笑」、「開什麼國際玩笑，福爾摩斯？」、「怎麼可以下架福爾摩斯」。

▲王淨、賈靜雯雙雙入圍第58屆金馬獎「最佳女主角」。（圖／翻攝電影《瀑布》臉書）
▲王淨（右）、賈靜雯《瀑布》月底上架。（圖／翻攝電影《瀑布》臉書）
礙於版權到期，也有網友表示理解，事實上Netflix 1月份上架的強片也是精采多元，包括票房大作《噤界》、《安眠醫生》、金馬獎贏家台灣電影《瀑布》、緊張刺激的韓劇《殭屍校園》、改編同名日本電影的影集《新聞記者》等影視作品，緊抓用戶的心。

Netflix 1月下架名單

電影

1/6下架：《玩命關頭：特別行動》

1/15下架：《怪獸與葛林戴華德的罪行》

1/31下架：《把愛找回來》、《惡靈古堡6：最終章》、《小鬼大間諜》、《小鬼大間諜2：惡夢島》、《虎克船長》、《情人節快樂》

影集

1/3下架：《姊的時代》、《已讀不回的戀人》

1/6下架：《新世紀福爾摩斯1-4季》

1/9下架：《熱血司祭》

1/13下架：《薰衣草》、《紫色大稻埕》

1/17下架：《噗通噗通我愛你》

1/30下架：《蓋酷家庭》第16、18季

Netflix 1月上架名單

電影

1/1上架：《金翅雀》、《噤界》、《安眠醫生》

1/7上架：《逃出異境》

1/21上架：《慕尼黑交鋒》

1/25上架：《男朋友》

1/29上架：《瀑布》

紀錄片

1/18上架：《操控：追捕終極騙徒》

1/20上架：《午夜亞洲：美食、舞蹈、夢想》

影集

1/13上架：《新聞記者》

1/14上架：《房子裡的故事》、《終極後人生：第三季》

1/18上架：《DOTA：龍之血：第2卷》

1/19上架：《慾罷不能：第3季》

1/21上架：《黑錢勝地：第4季》

1/25上架：《末日列車；第3季》

1/26上架：《罪人的真相：第4季：玻希》

1/28上架：《地球外少年少女》、《殭屍校園》

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