Netflix「1月下架片單」惹網友崩潰　世紀神劇剩1天可追

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礙於版權到期，也有網友表示理解，事實上Netflix 1月份上架的強片也是精采多元，包括票房大作《噤界》、《安眠醫生》、金馬獎贏家台灣電影《瀑布》、緊張刺激的韓劇《殭屍校園》、改編同名日本電影的影集《新聞記者》等影視作品，緊抓用戶的心。
Netflix 1月下架名單
電影
1/6下架：《玩命關頭：特別行動》
1/15下架：《怪獸與葛林戴華德的罪行》
1/31下架：《把愛找回來》、《惡靈古堡6：最終章》、《小鬼大間諜》、《小鬼大間諜2：惡夢島》、《虎克船長》、《情人節快樂》
影集
1/3下架：《姊的時代》、《已讀不回的戀人》
1/6下架：《新世紀福爾摩斯1-4季》
1/9下架：《熱血司祭》
1/13下架：《薰衣草》、《紫色大稻埕》
1/17下架：《噗通噗通我愛你》
1/30下架：《蓋酷家庭》第16、18季
Netflix 1月上架名單
電影
1/1上架：《金翅雀》、《噤界》、《安眠醫生》
1/7上架：《逃出異境》
1/21上架：《慕尼黑交鋒》
1/25上架：《男朋友》
1/29上架：《瀑布》
紀錄片
1/18上架：《操控：追捕終極騙徒》
1/20上架：《午夜亞洲：美食、舞蹈、夢想》
影集
1/13上架：《新聞記者》
1/14上架：《房子裡的故事》、《終極後人生：第三季》
1/18上架：《DOTA：龍之血：第2卷》
1/19上架：《慾罷不能：第3季》
1/21上架：《黑錢勝地：第4季》
1/25上架：《末日列車；第3季》
1/26上架：《罪人的真相：第4季：玻希》
1/28上架：《地球外少年少女》、《殭屍校園》