鳴日號始航周年　環島7日遊限量首度開賣

台鐵美學觀光列車鳴日號營運至今已屆滿一周年，一共推出58趟次行程，為慶祝鳴日號上路滿周年，旅遊業者首度推出「限量版七日環島之旅」，7天6夜要價79900元起，行程將帶大家蒐集海科館站、石城站、枋山站、台南站等四個台灣極點車站，列車還將首度緩行三義泰安欣賞壯闊火炎山，並在九曲堂六塊厝路段領略舊鐵橋之美，以及通過有台灣最美車站多良站。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-05 16:31:20
雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，鳴日號在台灣打出知名度後，幾乎一位難求，目前已著手規劃拍攝包括韓、日、泰、西、英、法、德等多國語言宣傳短片。未來國境開放後，鳴日號即能成為一列國際專列，提供優質鐵道旅遊服務外，也藉提升台灣能見度，鐵道的慢活除了更安全、環保，也能拉長旅遊天數深入寶島風光和人文風情。
鳴日號限量版7日環島之遊預計5月20日出發，行程包含前往台中霧峰的國立台灣交響樂團大本營，欣賞NTSO台灣青年交響樂團限定版演出；台南知事官邸「華燈初上」主題戶外晚宴；長濱SINASERA 24無菜單料理，住宿包含票選頂級住宿第一名的太魯閣晶英酒店、華泰瑞苑墾丁賓館、瑞穗天合國際觀光酒店等一時之選。
為提供更多樣化「寶島經典」，列車上備有阿里山咖啡、日月潭紅茶，以及台南知名伴手禮「連德堂煎餅」、鹿港總統國宴茶點「蓮花酥」等，行程還特別包含藍皮解憂號觀光列車，體驗海上列車的迷幻魅力。
升級版7日環島之遊外，第二季也將推出許多特色行程，5、6月份限量席次明（6）日早上十點開賣，估計又將掀起搶購熱潮！其中，5月出發的母親節專屬花東列車，行程安排親子一起製作手做糕點、MADMAN鳴日號限量版手工皮件DIY體驗，3天2夜32900元起；6月25日帶旅客入住之名五星飯店谷關虹夕諾雅，品嘗台南知事官邸復刻版日皇太子宴，3天2夜62900元起。