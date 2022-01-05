機場清潔員、防疫駕駛本就高風險！陳時中暖喊：並非破口
桃園機場一位清潔員3日確診COVID-19，為本土個案，至今群聚案件已累計5人染疫，包含4名清潔員、1名防疫計程車司機。春節將至，境外病例新增數已在攀升，如今本土疫情跟著升溫，引發外界擔憂。不過對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也感性喊話，機場清潔員與防疫計程車司機本就屬於高風險族群，染疫並非「破口」，希望大家不要使用這個詞來稱呼他們。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 16:55:27
陳時中今（5）日在記者會結束時，特別主動向媒體分享個人看法，呼籲大家盡量不要使用「破口」來稱呼染疫的人，包括近期的機場清潔員、防疫計程車司機、機師、防疫旅館人員等等，陳時中強調這群人本來就是防疫高風險族群，替大家守在第一線，如用破口稱呼，聽起來讓人不太舒服。
陳時中感性喊話，是因為這群人承擔風險替大家服務，社會才能正常運作，春假想回家過年的人才能順利回家，發生染疫的情形應該幫他們加油。
陳時中解釋，大家聽到疫情有變都會緊張，而這些第一線人員也是如此，好比防疫計程車司機，他們載到的旅客只要有1%的可能性是確診者，風險就存在，但如果染疫就被指為破口，那「他們都不做了我們怎麼辦？」呼籲大家將心比心。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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