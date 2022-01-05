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劉品言演《華燈初上》有後遺症！媽媽受影響不敢出門

▲劉品言（左）在《華燈初上》裡扮演「花子」，她透露在演完該劇後，竟然留下後遺症。（圖／百聿數碼提供）
▲劉品言（左）在《華燈初上》裡扮演「花子」，她透露在演完該劇後，竟然留下後遺症。（圖／百聿數碼提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-05 18:40:05

《華燈初上》第2部推出後，被高度懷疑可能是兇手的「花子」劉品言，日前以老闆身分帶著旗下藝人「BL劇男神」賴東賢，一起上Podcast、Youtube節目《哇靠有事嗎》，兩人在廣播劇版的《華燈初上》上演「花子的復仇」，劉品言還透露自己拍完《華燈》的後遺症。

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劉品言在《華燈初上》被「彪哥」李李仁強暴後丟包路邊的演技，賺人熱淚，她坦言「花子」這個角色對她來說是困難的，因為過去經常演的是自信度高、勇敢正能量的女強人，但花子從心底對自己沒有自信，「殺青之後發現對我影響滿大的，以前做很多事情心裡都有個底，演完花子反而會有很多選擇猶疑不確定，花了一兩個月時間才調回來。」而《華燈》的影響力大到她現在走到哪裡，大家都用日文跟她說「歡迎光臨」，當星媽多年的劉媽媽，近來也不敢上菜市場，因為街坊鄰居都會問她「兇手是誰」。

▲李李仁（右）在劇中蹂躪劉品言。（圖／華燈初上臉書粉專）
▲劉品言在《華燈初上》中飾演「花子」。（圖／華燈初上臉書粉專）
賴東賢18歲就簽進劉品言公司，至今10年光陰，從新人到接連演出《My Hero》、《約・定》等多部BL劇，成為BL劇男神。劉品言僅大他4歲，兩人卻常以母子相稱，因為她曾陪他走過一場「人跟機車幾乎都要被資源回收」的死亡車禍，當時她把各種最壞的情況，包括賴東賢日後會不會無法工作、不能回復到以前的樣子都想過了，篤定跟他家人說：「我絕對不會放棄他」。

▲劉品言透露演完《華燈初上》後，竟然有後遺症。（圖／《哇靠有事嗎》提供）
▲劉品言（左）透露演完《華燈初上》後，竟然有後遺症。（圖／《哇靠有事嗎》提供）

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