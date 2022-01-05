回應立陶宛總統「掛牌錯誤」說 中國外交部：認錯是對的
立陶宛與台灣互設代表會後，引來中國不滿並施以經貿制裁，當地媒體報導，立陶宛總統瑙塞達 （Gitanas Nauseda）於1月4日指出，他不認為台灣開設代表處有錯，但是代表處名稱並沒有徵詢過他的意見。對此，中國外交部今 （5）日則透過發言人汪文斌表示，立陶宛認識到這件事是個錯誤是很正確的一步，但更重要的是採取行動，糾正錯誤回到一中原則上。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-05 17:46:18｜2022-01-05 17:46:20
中國外交部發言人汪文斌表示，立陶宛認識到錯誤是正確的一步，但更重要的是採取行動，糾正製造「一中一台」的錯誤情境，回到「一個中國」原則的軌道上來，還稱「我們也正告台灣當局，謀求『台獨』分裂行徑，必將以失敗而告終」。
汪文斌提到，中立關係受挫的是非曲直十分清楚，為自己的錯誤行為開脫，無助於問題的解決，也無助於中立關系的改善；不過對於立陶宛總統的最新發言，我外交部則表示，台灣堅定力挺立陶宛的決心不會改變。政府正鼓勵民眾購買立陶宛出產的酒品，來幫助立陶宛解脫目前所遇到的困境。
自從「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日在立陶宛成立後，引發北京當局強烈不滿，不但降低兩國關係至「代辦」層級、不讓立陶宛貨品通關進入中國，亦發動中國友邦抵制立陶宛貿易。
不過歐美方面則以美國國務卿布林肯為首，與北大西洋公約組織（NATO）內保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克及立陶宛等9個中、東歐成員國外長以及英法德三國外長通話，要求聲援立陶宛。而在政府協調下，立陶宛被中國拒收的蘭姆酒亦由台酒公司全數收購，預計本月底就可在台上市。