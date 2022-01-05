為什麼常腹瀉、拉肚子？醫：６情況早檢查，未必是腸胃問題。

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為什麼常腹瀉、拉肚子？醫:未必是腸胃問題！
王威傑醫師指出，腹瀉主要可分成急性和慢性兩種，可依14天作為分界點區分。急性的成因包括了病毒、細菌、原蟲感染等，也就是常聽到的腸胃炎、食物中毒，主要症狀為腹部不適，也可能出現噁心、想吐、發燒。另外，受到等藥物影響的醫源性因素也可能造成，例如化療、使用抗生素等，像是安養院的病人，常會有泌尿道感染而需服用抗生素，長期可能改變腸道菌叢生態，便容易腹瀉，可視為副作用的一種。
慢性的種類及成因就更為廣泛，如腸躁症，主要受到壓力、睡眠、情緒影響，患者除了腹瀉以外，也常合併便祕絞痛、脹氣、腹鳴等。發炎性腸道疾病則如克隆氏症、潰瘍性大腸炎，常伴隨血便、微燒、體重減經、想大卻大不出來等。而吸收不良則常見受胃切除術、胰功能不全、小腸疾病、雙醣體缺乏等影響，此族群的根源主要來自腸胃上端，常會有體重減輕、糞便呈現油狀、惡臭等情況。滴蟲或阿米巴原蟲感染等，若超過14天則可視為慢性感染，也容易出現有血便、發燒等症狀。而內分泌問題則如甲狀腺亢進、糖尿病、腎功能不全等。另外肛門括約肌鬆弛等肌肉問題，也可能出現腹瀉，常見於脊髓損傷者身上。而民眾常關心的癌症也在其中，如大腸癌、直腸癌等，在腫瘤壓迫、腫瘤分泌物質的情況下，都有可能因此造成腹瀉，也常出現血便、貧血、體重減輕等，是可觀察的少數症狀。
常常腹瀉、拉肚子？醫：６情況盡早檢查！
從上述可見，腹瀉有時不單只是吃壞肚子，王威傑醫師提醒，民眾除了合併嚴重腹痛、排便疼痛應盡早就醫，其他情況也及早檢查，包括腹瀉連續超過三天，或高燒超過38.5度、脫水、血便、體重減輕等。特別是體重減輕、血便這兩種情況通常都較為不妙，如民眾所擔心的腸癌。而即便沒有出現上述的情況，有些民眾會持續腹瀉好一段時間，雖然大多情況為與功能相關的腸躁症有關，但還是應從各項症狀檢查評估，以避免自己誤判，腸癌在初期也未必會有血便。
腹瀉、拉肚子該如何休養？醫：飲食清淡但不要多吃！
若經檢查無礙，王威傑醫師建議後續保養可使用口服電解液、清淡飲食或禁食、補充鋅或益生菌等做休養。許多民眾會以運動飲料補充電解質，不過運動飲料通常電解質較少、含糖量較高，容易造成脹氣、腹脹等，但若真的身邊沒有口服電解液還是可以使用。飲食方面，可吃白吐司、饅頭、粥等，不過也有民眾會擔心營養不良不利康復，醫師提醒，此時因腸道狀態不佳，吃多僅是徒增腸道負擔，應避免飢餓即可，若能禁食讓腸道休息是最好的。在良好的休養下，急性腹瀉通常三天內就會逐漸康復。
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